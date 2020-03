La nouvelle arme anti-trolls de Twitter se précise

Généralement, lorsqu’on ne souhaite pas être embêté par les trolls sur Twitter, on rend nos comptes privés. Lorsqu’on compte est privé, cela signifie que seules les personnes qui sont abonnées peuvent voir les tweets.

Si cela est assez efficace, le fait de protéger son compte réduit également la visibilité des tweets. Mais depuis quelque temps, Twitter travaille sur une alternative qui permet de garder son compte Twitter public, tout en contrôlant quelles personnes peuvent répondre à un tweet.

Le développement de cette fonctionnalité a été annoncé par la plateforme de microblogging à l’occasion du CES 2020 à Las Vegas, en janvier.

En substance, il sera possible de paramétrer un tweet pour que seules les personnes que vous suivez ou les personnes mentionnées puissent répondre. Une autre option permet de faire en sorte que seules les personnes mentionnées puissent répondre. Et une option « Statement » permet de bloquer les réponses pour tous les autres utilisateurs.

Au CES de Las Vegas, Twitter avait indiqué que l’entreprise ferait d’abord des recherches sur cette nouvelle fonctionnalité. Et pour le moment, on ne sait pas quand celle-ci va débarquer sur tous les comptes.

Mais en tout cas, le développement semble toujours en cours. Récemment, Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering reconnue par les médias, a publié une capture d’écran montrant les nouveaux contrôles développés par Twitter, sur la version web.

« Twitter travaille sur la mise en œuvre des contrôles de conversation dans l’application Web », indique-t-elle.

Twitter is working on implementing Conversation Controls in the web app pic.twitter.com/DHQfHbxJt1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 29, 2020