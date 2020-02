Twitter : un revenu d’un milliard de dollars et des millions de nouveaux utilisateurs

Un vent d’optimisme semble souffler chez Twitter qui a fini l’année 2019 en beauté grâce à ses bons résultats sur le quatrième trimestre. La plateforme de microblogging vient d’annoncer ces résultats, et évoque un revenu de 1,01 milliard de dollars (une première), ce qui correspond à une hausse de 11 % par rapport au revenu du dernier trimestre 2018, et une hausse de 22 % par rapport à celui du trimestre précédent.

Mais le plus important est que la plateforme compte également plus d’utilisateurs journaliers monétisables. Contrairement à d’autres entreprises qui déclarent leurs nombres d’utilisateurs mensuels ou journaliers, Twitter utilise un autre métrique, le mDAU : c’est le nombre de personnes, d’organisations ou de comptes « qui se sont connectés ou ont été authentifiés et ont accédé à Twitter un jour donné via twitter.com ou des applications Twitter capables de diffuser des annonces. »

Le nombre d’utilisateurs monétisables a également augmenté

Et durant le dernier trimestre 2019, le nombre d’utilisateurs actifs par jour monétisable de Twitter a atteint les 152 millions, ce qui correspond à une hausse de 21 % par rapport aux résultats du dernier trimestre 2018.

Cette bonne performance serait attribuée aux améliorations apportées par Twitter sur ses produits, qui rend petit à petit sa plateforme plus facile à utiliser pour les nouveaux abonnés. « Nos efforts pour accroître la pertinence et la facilité d’utilisation ont généré une croissance de 21% des mDAU au quatrième trimestre, plus de la moitié des 26 millions de mDAU ajoutés en 2019 étant directement imputables aux améliorations des produits », a déclaré le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, d’après le site Venturebeat. « À l’aube de 2020, nous continuons sur notre lancée – apprendre plus vite, établir de meilleures priorités, expédier plus et embaucher des talents remarquables. Tout cela nous met dans une position plus forte alors que nous relevons les défis et les opportunités à venir. »

Pour rappel, récemment, Twitter a par exemple introduit un changement de design pour les réponses qui est destiné à rendre les conversations plus lisibles.

Et d’autre part, la plateforme continue de faire le ménage pour écarter les conversations toxiques. Dans cet effort, Twitter évoque également des évolutions positives au cours du dernier trimestre 2019. « Au quatrième trimestre, nous avons intensifié nos efforts pour protéger l’intégrité des conversations liées aux élections et limiter de manière proactive la visibilité du contenu malsain sur Twitter », écrit l’entreprise. Grâce aux mesures prises, le nombre de signalements de publications qui violent les conditions d’utilisation aurait baissé de 27 %.