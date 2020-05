La Planète des Singes : pourquoi Disney veut sortir le prochain film très vite

La trilogie de la Planète des Singes, notamment portée par le génial Andy Serkis s’est révélée être un succès en or massif pour la Fox. Depuis le rachat par Disney, on le savait, l’idée d’un nouveau film circulait avec insistance. Dans un premier temps, c’est le concept du reboot qui était évoqué. Tout sauf une bonne nouvelle. Mais, il y a quelques mois, on a eu la confirmation que la volonté de Disney était de s’inscrire dans l’héritage des premiers films, sans tout relancer. Une très bonne idée pour Disney.

Disney veut surfer sur la vague

Alors que les trois premiers films ont rapporté 1,6 milliard dans le monde, on peut parler d’une véritable poule aux oeufs d’or pour Disney, qui possède un potentiel de monétisation supérieur à Fox. C’est Wes Ball, le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe qui est aux manettes du nouveau film, dont on ignore encore quelle sera exactement la direction. Peut-on s’attendre à un saut dans le futur pour éventuellement se raccrocher au livre original de Pierre Boulle, ou bien suivra-t-on l’évolution de la société simiesque après la mort de César ? De nombreuses options sont sur la table.

Mais une chose est sûre, la production ne perd pas de temps. C’est le réalisateur lui-même qui l’a confié. Ainsi, il a révélé que l’équipe artistique travaille déjà sur des visuels « incroyables » et que le scénario avance. Mieux encore, il promet que la production virtuelle pourrait bientôt commencer.

Reste une autre question qui ne semble pas encore être complètement tranchée. Le film finira-t-il dans les salles obscures ou bien sur la plateforme de streaming Disney+ ? On peut visiblement s’attendre à cce que la priorité soit donnée aux cinémas. Pour la date de sortie, il faudra se montrer patients, mais cela arrivera sans aucun doute très vite.