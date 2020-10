La PlayStation 5 proposera des mises à jour pour améliorer le système de refroidissement

Vous n’en pouvez plus d’attendre la PlayStation 5 ? Encore un peu de patience. De plus, nous savons presque tout ce qu’il faut savoir sur cette console. Le son du démarrage, à quoi ressemblera l’interface utilisateur, et bien d’autres informations. Comme vous avez sûrement pu le voir, cette nouvelle PlayStation sera massive. Cette taille imposante est principalement due à l’énorme ventilateur de refroidissement, ainsi que d’autres composants. Sony a retenu la leçon avec la PlayStation 4, ce nouveau modèle sera complètement silencieux.

Yasuhiro Ootori explique comment Sony va y parvenir.

Au début, la PlayStation 4 aussi était silencieuse, c’est en vieillissant qu’elle a commencé à surchauffer en faisant un bruit immonde. De nombreuses sources repérées par le média japonais 4Gamer.net évoquent qu’au fur et à mesure des années Sony prévoit des mises à jour pour permettre de faire perdurer le système de refroidissement. 4Gamer.net a eu l’opportunité d’interviewer Yasuhiro Ootori, General Manager of Mechanical Design Department chez Sony. Ce dernier explique comment ces mises à jour seront possibles. Yasuhiro Ootori explique que Sony récoltera au fur et à mesure les données de la console afin d’optimiser l’utilisation de cet énorme ventilateur. En fonction des types de jeux, et autres utilisations de la console, le ventilateur ne fonctionnera pas de la même façon, et ses habitudes seront mises à jour régulièrement.

L’objectif de Sony est d’optimiser sa console pour qu’elle puisse fonctionner à plein régime, quelle que soit la situation. Avec toute la puissance que la PS5 offrira, on aurait pu penser que Sony aurait eu besoin de plusieurs ventilateurs, toutefois la société nipponne a préféré opter pour un seul et unique gros ventilateur. À voir si ce choix sera justifié à l’avenir. Les fans de PlayStation demandent simplement que la prochaine console soit moins bruyante que la précédente, et ce sur la durée. D’après les premières informations, ça devrait être le cas.