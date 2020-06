La première actrice humanoïde a décroché son premier rôle

Un film de science-fiction s’apprête à faire jouer pour la première un robot humanoïde. Erica devrait devenir la première actrice humanoïde à véritablement apparaître au cinéma dans le cadre d’un rôle majeur. Ce film n’est qu’à ses débuts, mais nous savons que ses réalisateurs disposent d’un budget avoisinant les 70 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, la sortie d’une telle oeuvre devrait largement révolutionner le monde du cinéma qui a l’habitude de se concentrer particulièrement sur l’être humain même lors de thématiques liées à la science-fiction.

Véritable actrice ou effets spéciaux ?

Les humains qui ont conçu Erica expliquent qu’ils ont fait de gros efforts pour quelle puisse correspondre aux capacités d’une véritable actrice avec de vraies expressions du visage, etc. Toutefois, Erica devrait encore faire partie du budget des effets spéciaux, et non considérée comme un membre du casting. Sam Khoze, le producteur de ce film a déclaré : « Dans d’autres méthodes de jeu, les acteurs impliquent leurs propres expériences de vie dans le rôle. Mais Erica n’a aucune expérience de la vie. Elle a été créée à partir de zéro pour jouer le rôle. Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions par des séances individuelles, comme contrôler la vitesse de ses mouvements, parler à travers ses sentiments et encadrer le développement du personnage et du langage corporel ».

La production de ce film qui devrait s’appeler « B » a commencé à filmer des scènes avec Erica, toutefois, il manque encore un réalisateur et aussi un casting humain pour entourer Erica. Les équipes restent optimistes et espèrent terminer le tournage dès l’année prochaine. Le film pourrait donc être dévoilé à partir de 2022, ou jamais si aucun réalisateur n’a le courage de diriger une telle oeuvre. Si ce film sort en salle, il sera le premier à exploiter de telles ressources et pourrait bien marquer le début d’une toute nouvelle ère pour le septième art.