Voici Vyommitra, un robot humanoïde que l’Inde va envoyer dans l’espace

L’ISRO (Organisation indienne pour la recherche spatiale) a présenté le robot qu’elle prévoit d’envoyer dans l’espace d’ici un peu moins d’un an. En décembre 2020 et juin 2021, cet étrange dispositif humanoïde baptisé Vyommitra décollera dans le cadre d’une mission sans équipage issue du programme Gaganyaan. Ce dernier vise à faire partir des astronautes indiens dans l’espace en décembre 2021, si le projet ne prend pas de retard.

Le robot prend l’apparence d’une femme astronaute dont la mission principale sera d’effectuer les mêmes tâches que les astronautes humains. Lors de la conférence où il a été présenté mercredi, l’humanoïde a déclaré : « Bonjour tout le monde. Je suis Vyommitra, le prototype de l’humanoïde, qui a été fabriqué pour la première mission Gaganyaan sans équipage […] Je peux assurer une surveillance grâce aux paramètres du module, vous alerter et effectuer des opérations de maintien [du vaisseau, NDLR]. Je peux effectuer des activités comme des opérations sur le panneau de commande ».

In the run up to the first Human Space Mission by India at @isro … 'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled. This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts. #ISRO pic.twitter.com/pnzklgSfqu

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 22, 2020