La PS5 devrait cohabiter 2 à 3 ans avec la PS4

On le savait déjà, mais c’est désormais officiel, la nouvelle PS5 de Sony va cohabiter quelque temps avec l’actuelle PS4. En effet, Sony mise sur une transition tout en douceur, et il n’est pas question pour le géant nippon d’abandonner prématurément sa fidèle PS4, au profit de la console nouvelle génération.

Une transition « en douceur » de la PS4 à la PS5

C’est notamment pour cela que certains titres, que l’on pensait initialement exclusifs à la PS5, sont également disponibles sur PS4. C’est le cas de Spider-Man Miles Morales notamment, de Sackboy : A Big Adventure, mais cela sera le cas aussi du prochain Horizon Fordbidden West. D’autres titres, comme Gran Turismo 7 ou le nouveau Ratchet & Clank, tous deux attendus durant le premier semestre 2021, devraient rester exclusifs à la PS5.

« L’hypothèse actuelle est que la transition de la PS4 à la PS5 prendra environ trois ans. Nous avons plus de 100 millions de joueurs PS4, mais nous ferons de notre mieux pour passer à PS5 le plus rapidement possible » explique Hideaki Nishino pour le compte de Sony.

Avec plus de 110 millions de PS4 vendues dans le monde, il est évident que Sony ne peut pas se permettre d’abandonner du jour au lendemain sa console, comme l’a fait Nintendo avec sa Switch, qui a aussitôt remplacé (et effacé) la Wii U le jour de sa sortie, le 3 mars 2017. Dans les mois/années à venir, Sony va donc proposer des jeux sur ses deux plateformes, avec évidemment quelques exclusivités PS5 malgré tout. De cette manière, le géant nippon souhaite laisser le temps aux joueurs de passer de la current-gen à la next-gen.

Un discours qui tranche toutefois avec ce que Sony semblait annoncer il y a encore quelques mois, avec la ferme volonté, à l’époque, de rapidement faire de sa PS5 LA console à posséder. Une stratégie qui se rapproche donc aujourd’hui de celle de Microsoft, qui va lui aussi proposer pendant 2 ans des jeux sur Xbox Series, qui seront également compatibles Xbox One.