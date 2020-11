PS5 : Gran Turismo 7 et Rachet & Clank seront disponibles avant l’été 2021

Alors que les nouvelles Xbox Series X et Series S arrivent en boutiques ce 10 novembre, Sony décide de diffuser le trailer de lancement de sa PlayStation 5. En effet, si la (grosse) console blanche est attendue pour le 19 novembre chez nous, elle sera disponible dès ce jeudi 12 novembre aux Etats-Unis (entre autres).

Les (gros) jeux PS5 en 2021

Si la console est déjà parvenue dans les locaux de Presse-citron, force est d’admettre que la PS5 ne propose pas encore ce Gran Turismo 7, ce Ratchet & Clank ou encore cet Horizon Forbidden West en mesure de déclencher chez vous un achat « day one« . Bien décidé à ne pas laisser Xbox occuper le devant de la scène cette semaine, Sony a dégainé le « launch trailer » de sa PS5.

Un trailer de lancement qui compile évidemment divers extraits de jeux à venir sur la nouvelle console de Sony… et qui permet d’en apprendre davantage sur certaines dates de sortie très attendues. En effet, sous le trailer, on peut lire que si Spider-Man Miles Morales et Demon’s Souls sont les principaux jeux de lancement de la console, des titres comme Ratchet & Clank ou encore Gran Turismo 7 arriveront (si tout va bien) sur PS5 durant le premier semestre 2021.

Dans un même temps, Sony confirme que la suite de Horizon Zero Dawn, baptisée Forbidden West, sera lancée sur PS5 (et PS4) durant la seconde moitié de l’année 2021. A noter que le nouveau God of War, sous-titré Ragnarok, devrait lui aussi arriver avant la fin de l’année 2021.

Tout cela bien sûr si l’épidémie de coronavirus se décide un jour à permettre à l’ensemble de l’humanité de retrouver une « vie normale ». En attendant, notre premier test de la PS5 de Sony est à retrouver à cette adresse.