PS5 en rupture de stock : pourrez-vous en avoir une pour Noël 2020 ?

Depuis le 19 novembre dernier, date du lancement de la PlayStation 5, la situation est compliquée pour Sony comme pour les revendeurs. En effet, la chaîne de production n’a pas été en mesure de produire assez de consoles. De ce fait, la question la plus répandue aujourd’hui est la suivante : où trouver une PlayStation 5 en stock ?

Le coup de grâce vient de tomber. Selon Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, tout a été vendu. Voici sa déclaration complète au micro de l’agence de presse russe TASS : « Tout est vendu. Absolument tout est vendu […] J’ai passé une grande partie de l’année dernière à m’assurer que nous pouvons générer une demande suffisante pour le produit. Et maintenant, je passe beaucoup plus de temps à essayer d’augmenter l’offre pour répondre à cette demande ».

Sony ne cherche pas d’excuses, l’offre était tout simplement plus basse que la demande. Toutefois, Business Insider a révélé dans une enquête qu’un groupe spécialisé dans l’achat revente a pu récupérer 3500 consoles grâce à des bots, pour les revendre à prix d’or. Les scalpeurs sont de plus en plus nombreux, et auraient largement contribué à la fonte de stocks de PlayStation 5. Par curiosité, jetez un oeil sur eBay ou LeBonCoin, vous allez trouver des consoles à des prix exorbitants.

Amazon vient également d’ouvrir une enquête. La société soupçonne plusieurs de ses livreurs d’avoir dérobé des PlayStation 5, en remplaçant le contenu de la boîte par un objet dont le poids est similaire.

La PlayStation 5 sera-t-elle sous le sapin ?

Restons optimistes. Jim Ryan a déclaré que du stock devrait revenir en magasin et sur internet à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il est important de préciser que même en cette période de crise sanitaire mondiale, Sony produit plus de consoles que lors de la sortie de la PlayStation 4. Le PDG s’excuse auprès des clients qui n’ont pas pu trouver de PlayStation 5 à sa sortie, et déclare : « Ils peuvent être assurés que nous travaillons très dur pour mettre sur le marché des quantités importantes avant et après Noël ».