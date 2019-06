Les jeux PS4 seront naturellement optimisés sur PS5

Alors que l’E3 approche à grands pas, Sony continue de donner quelques infos au sujet de sa PlayStation 5. La console fut officiellement annoncée en avril dernier, et depuis, les informations ne cessent d’arriver semaine après semaine. Aujourd’hui, nous en apprenons un peu plus sur la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5. Contrairement à la PS4 Pro, les jeux sur PS5 seront naturellement optimisés sans besoin de patchs ou autres méthodes !

Optimisation naturelle sur PS5

C’est donc officiel, la PS5 sera rétrocompatible avec la PS4. Ainsi, les joueurs PS4 pourront jouer à l’ensemble de leurs jeux, sur la nouvelle console de Sony. Il y’a quelques jours, on apprenait même que les joueurs PS5 pourraient jouer en ligne avec les joueurs PS4 sans problèmes.

Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur cette rétrocompatibilité. Dans un nouveau brevet nommé « Ajustement en temps réel des paramètres d’exploitation spécifiques à l’application pour assurer la compatibilité ascendante » en date du 25 mai 2019, on apprend que la PS5 sera capable de faire le travail en interne pour faire tourner les jeux de la génération précédente. Et qu’en plus de cela, ces derniers profitent de la nouvelle puissance offerte par la PlayStation 5 sans que les développeurs aient besoin de toucher au code du jeu. Ainsi, en plus de tourner sur la nouvelle console, les jeux PS4 bénéficieront de quelques améliorations ! Il y’a de grandes chances pour que ces derniers soient plus rapides (dans les temps de chargements) et qu’ils soient peut-être un peu plus fluides et beaux.

Pour rappel justement, Sony a déclaré dans le PlayStation Magazine UK du mois dernier que l’objectif de la PS5 était d’en finir avec les temps de chargements. Dès l’annonce de la console, Mark Cerny (architecte de la PlayStation 5) annoncé que les temps de chargements de la console seraient énormément réduits vis-à-vis de la PS4 Pro actuellement. Une promesse qui fut tenue et montrée lors d’une démonstration il y’a quelques jours sur Twitter avec un kit de développement largement plus rapide qu’une PS4 Pro actuellement.

Il faut rappeler également que la PS5 disposera d’un disque dur SSD contrairement aux consoles actuelles. C’est avec de genre de disque dur que Sony compte en finir avec les temps de chargements.