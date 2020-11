La PS5 : Une perle pour l’accessibilité dans le jeu vidéo ?

Hier, c’était le grand jour avec la levée d’embargo autour des tests de la PS5. On vous proposait ainsi notre gros compte rendu autour de cette nouvelle console après plus de deux semaines dans nos mains. C’était également l’occasion pour nous de vous parler de la fameuse interface de la machine qui est vraiment un gros plus avec beaucoup de changements, mais surtout d’améliorations.

Aujourd’hui, c’est sur un autre point assez important que l’on souhaite aborder avec l’accessibilité de la PS5. Depuis quelques années, c’est Microsoft qui s’illustre dans ce domaine grâce à la Xbox Adaptive Controller qui permet à de nombreux joueurs de jouer aux jeux vidéo dans de meilleures conditions. Mais pour le lancement de cette nouvelle génération, c’est bien PlayStation qui va recevoir les félicitations !

La PS5 – Une interface et une console (très) accessibles ?

(présentation de la partie « accessibilité » à partir de 14min31)

L’accessibilité sur la PS5, cela concerne globalement cinq points importants. L’affichage (pour la vue), l’audition, le contrôle de la manette, la lisibilité, et la transmission d’informations. Bien que Sony soit encore un peu en retard au niveau des accessoires, avec une manette DualSense qui reprend les mêmes défauts que la DualSochk 4 de la PS4 (avec des gâchettes qui touchent le sol lorsqu’on les pose à plat). Sony ne propose pas non plus de manette adaptée comme cela peut être le cas avec la Xbox Adaptive Controller de chez Microsoft.

Mais depuis quelques mois, Sony semble s’y intéresser de plus en plus. En juin 2019, The Last Of Us Part.II était clairement l’un des jeux les plus accessibles jamais développés à ce jour. Et vous allez voir que la PS5 est clairement dans cette continuité.

Un affichage aux mille et une possibilités !

La première option, c’est donc l’affichage. Il est possible de tout paramétrer sur votre PS5. De l’inversion des couleurs qui vous proposera une interface totalement désaturée, en passant par un large menu qui vous permettra de paramétrer vous-mêmes les couleurs (noir & blanc, préférence sur le rouge, le jaune, amélioration du contraste…).

Vous allez pouvoir choisir la taille de votre texte sur l’ensemble de votre console (petite, normale, grosse, très grosse). Vous allez pouvoir mettre votre texte en gras ou non, élever le contraste de la console et choisir la vitesse de défilement des textes à l’écran (très lent, lent, normale ou rapide). Sans oublier que l’ensemble des animations de l’interface (animation des icônes, des jeux, etc…) pourront également être désactivées.

C’est tellement précis que même les personnes sans handicap particulier pourront y faire un tour pour régler la police de leur console dans les moindres détails.

Un lecteur d’écran personnel et entièrement personnalisable

La seconde catégorie dans les options d’accessibilités de la PS5, c’est le « lecteur d’écran ». Très pratique pour les personnes ayant des problèmes de vision. Vous allez donc pouvoir activer cette option et une voix (féminine ou masculine) vous dictera toutes les choses qui se passent sur votre écran. Vous aurez également la possibilité de choisir le volume de la voix, mais aussi sa vitesse (parmi plus de 10 choix différents).

Une manette qui se paramètres jusqu’au bout du joystick !

La troisième option d’accessibilité, ce sera la fameuse manette. La DualSense est une véritable petite révolution, mais elle risque tout de même de gêner pas mal de joueurs. Ainsi, il sera possible de totalement la paramétrer. Cela commence par la fameuse technologie haptique et les nouvelles vibrations que vous allez pouvoir désactiver ou régler en fonction de leur intensité (faible, normale ou élevée). Il en sera de même pour l’intensité des nouvelles gâchettes adaptatives qui pourront être désactivées, ou réduites. Enfin, vous allez pouvoir modifier également la sensibilisation et la durée d’enfoncement des touches avec là encore trois options au choix (faible, normale ou élevée).

Mais le plus intéressant est de voir qu’il sera totalement possible de paramétrer la DualSense en réalisant sa propre configuration avec TOUS les boutons qui pourront être changés de n’importe quelle manière. Une option qui va aider un grand nombre de joueurs à coup sûr !

Des sous-titres à gogo

Nous poursuivons cette découverte de l’interface PS5 dans la partie « Accessibilité » avec les sous-titres qui sont disponibles pour s’afficher partout sur la console. Et là encore, les options sont assez nombreuses ! Plus d’une quinzaine de polices différentes, une centaine de tailles possible (en pourcentage), une dizaine de couleurs, de types de contours (ombre portée, contour brossé…), une dizaine de couleurs pour le contour, l’opacité, un fond derrière les sous-titres pour mieux les lire, le réglage du fond avec l’opacité, les couleurs ou encore le contour de ce dernier…

Bref, là encore au niveau des sous-titres c’est assez fou et tous les joueurs ne pourront que trouver leur bonheur, même pour ceux qui ne sont pas forcément en situation de handicap.

Une transcription du chat pour aller toujours plus loin !

Enfin, la dernière partie de ces options d’accessibilité sur la PS5, c’est la partie « Transcription de Chat ». Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, c’est assez simple. Il s’agit d’un procédé qui va substituer chaque phonème ou à chaque son d’une langue un graphème ou un groupe de graphèmes d’un système d’écriture. Elle dépend donc de la langue cible, un unique phonème pouvant correspondre à différents graphèmes suivant la langue considérée.

Il sera ainsi possible de choisir d’activer ou non cette option, de choisir donc votre langue, si vous souhaitez une voix masculine ou féminine.

La PS5 – Un petit bijou next-gen ?

Comme nous avons pu vous le décrire au cours de notre long texte (et de notre longue vidéo), la PlayStation 5 a toutes les cartes en main pour devenir le véritable petit bijou technologique pour cette next-gen. Identique à la Xbox Series X sur le plan des performances (pour le moment), de la fiabilité et de l’efficacité, la PS5 arrivera la semaine prochaine en France avec d’autres arguments solides.

Outre la nouvelle interface qui change radicalement, mais surtout améliore le confort et l’expérience utilisateur sur la console, cette dernière proposera quatre jeux exclusifs, ainsi que la fameuse DualSense qui sera un vrai « plus » sur certains jeux. Une touche de fraîcheur et de nouveautés qui ne se refuse pas (surtout au lancement d’une nouvelle génération).