Présentation de l’interface de la PS5 (photo et vidéo)

Dans huit petits jours maintenant la PS5 arrivera enfin en France et il sera temps pour vous de recevoir cette nouvelle console. Du côté de Presse-citron, voilà plus de deux semaines que nous avons la chance de découvrir la machine pour nous acclimater et vous proposer un test digne de ce nom qui est disponible depuis ce matin.

Une PS5 que nous avons notée 9,3/10, puisqu’elle frôle l’excellence, corrige tous les petits défauts de la PS4 (Fat, Slim & Pro) tout en apportant son lot de nouveautés et d’améliorations. L’une des principales nouveautés, c’est bien entendu la toute nouvelle interface de la machine qui est un véritable atout. Aujourd’hui, on vous fait découvrir cette dernière en photo et en vidéo !

La toute nouvelle interface PS5

Voilà une petite vidéo de 20 minutes pour ceux qui souhaitent surtout découvrir cette interface dans les meilleures conditions. Pour ceux qui préfèrent prendre le temps de bien regarder cette interface dans les détails, voici les principales nouveautés.

LES JEUX

Lorsque vous vous connectez à votre console, vous arrivez directement dans le menu principal de la PS5. Le menu est divisé en deux parties avec dans un premier temps la catégorie « Jeux ». C’est ici que vos jeux (physiques et dématérialisés) seront installés et n’attendront que d’être lancés pour vous faire vivre de nombreuses heures de divertissement.

Dans cette catégorie, nous retrouvons également les données multimédias enregistrées (capture d’écran, ou les clips vidéo faits sur vos jeux). Mais aussi votre bibliothèque que de jeux que vous possédez sur votre compte PlayStation Network. Des jeux PS4 et PS5 qu’il sera possible d’installer à votre guise si vous les possédez en version numérique.

Nous avons également accès au PlayStation Store qui n’est plus une application (qui était complètement bugguée sur PS3 et PS4). Désormais, le Store est nativement intégré à l’interface et ce dernier fonctionne enfin avec aucun ralentissement. Quel plaisir !

Le PlayStation Store est beaucoup plus clair avec seulement quatre onglets qui vous permettent d’accéder à tous les jeux PS5, PS4 et PSVR. La première catégorie concerne « Les Sorties Récentes » avec les principaux hits à venir sur PlayStation dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Nous retrouvons ensuite l’onglet « Collection » qui aura pour objectif de vous faire découvrir tout l’univers des jeux PlayStation. De la sélection des meilleurs jeux du mois, en passant par les jeux des studios indépendants, sans oublier des thématiques… Cette catégorie sera idéale pour les joueurs qui souhaitent découvrir de nouvelles expériences ! Là encore, les jeux concerneront la PS5, la PS4 et le PSVR.

La troisième catégorie du PlayStation Store concerne les abonnements. C’est ici que vous allez pouvoir prolonger votre PlayStatipn Plus (PS Plus) pour jouer en ligne, mais aussi souscrire à un abonnement au PlayStation Now (PS Now) qui permet d’accéder à plus de 700 jeux PS2, PS3, et PS4 directement sur votre PS5. Ou encore, de vous abonner à l’EA Play, le nouveau service d’Electronic Arts.

La page du PS Plus fait elle aussi peau neuve et cette dernière est beaucoup plus claire. Nous retrouvons la fameuse « collection » des 15 jeux offerts au lancement de la PS5. Vous pouvez directement voir les jeux du mois qui sont offerts sur PS5, ceux qui sont offerts sur PS4, les réductions et bien plus encore !

Le quatrième et dernier onglet du PlayStation Store est donc la catégorie « Parcourir ». Cette dernière propose une liste de jeux des jeux du Store à découvrir classés de différentes manières. Par défaut, il s’agit des meilleures ventes, mais vous pouvez classer les jeux du PlayStation Store par prix, date de sortie, par genre, par plateforme et bien plus encore !

CONTENU MULTIMÉDIA

D’une simple pression de la touche R1, vous pouvez passer de la section « Jeux » à la catégorie « Contenu Multimédia ». C’est ici que vous allez pouvoir télécharger des applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, OCS, MyCanal ou encore AppleTV. Vous aurez accès également aux plateformes de streaming gratuites comme Twitch ou YouTube.

LES PARAMÈTRES

En utilisant les touches directionnelles cette fois, vous allez pouvoir accéder aux paramètres de la console. Ici, rien de bien incroyable avec des options qui sont identiques à celles que nous retrouvons déjà sur PS4. La principale chose à mettre en avant, c’est les nombreuses options d’accessibilité assez incroyables.

Changement des couleurs de l’écran, ajout de sous-titre ou de dictée vocale, possibilité de configurer totalement votre manette DualSense… La PlayStation 5 et son interface sont des bijoux d’accessibilités comme on aimerait le voir plus souvent. En juin dernier, Sony et Naughty Dog surprenaient tout le monde avec The Last Of Us Part II qui permettait des options d’accessibilités assez incroyables. Visiblement, les Dogs ont bien inspiré Sony qui propose autant d’options dans la configuration de l’interface et de sa nouvelle console.

À défaut d’avoir une manette adaptée, les joueurs en situation de handicap auront au moins tout un arsenal de possibilités pour paramétrer au mieux leur expérience. Nous aurons l’occasion de vous reparler de tout cela dans un article dédié prochainement.

VOTRE NOUVEAU PROFIL

Sony met également l’accent sur les nouveaux profils disponibles sur PS5. Vous pouvez voir ici la page principale avec un résumé de vos informations (nom, prénom, pseudo, date de la dernière connexion), un résumé de vos trophées, un résumé des « accolades » que vous allez pouvoir recevoir de la part lors de vos expériences sociales sur PS5. Mais également le nombre de vos jeux et de vos amis.

Toujours avec la touche R1, il est possible de passer à la deuxième page de votre profil avec les « Jeux ». C’est ici que vous aurez la liste de vos jeux (classés par ordre de la dernière utilisation à la plus vieille) avec un résumé de vos trophées, le temps que vous avez passé sur chaque jeu et le nombre de temps qui s’est écoulé depuis votre dernière utilisation.

Notons cependant que le service ne doit pas être très précis par moment avec des jeux qui se retrouvent en double, qui ne sont pas bien positionnés ou des temps d’utilisations douteux. Il y a de grandes chances que pour que ce soit approximatif sur les jeux PS4 et que ce service soit pleinement optimisé pour les jeux PS5.

La troisième page de votre profil est dédiée à votre liste d’amis. Vous retrouverez une liste en grille avec le statut de vos contacts (en ligne, occupé, hors ligne), s’ils sont sur PS4 ou PS5. Le jeu auquel ils jouent ou encore la date de leur dernière connexion. Si vous cliquez sur un ami, vous arriverez sur son profil qui proposera les mêmes options que le vôtre.

Enfin, la dernière page de votre profil concerne les éléments que vous avez pu partager sur les réseaux sociaux ! Les images, les captures de vos trophées ou bien encore les vidéos sur les différents jeux PS4 et PS5. Le tout rendu possible grâce à l’incroyable touche « Create » de la DualSense.

LE SOUS-MENU PS5

Enfin, il existe un dernier raccourci avec le bouton « PlayStation » (la touche entre les deux joysticks) qui vous permet de faire apparaître un sous-menu qui est une sélection de raccourcis comme :

Accueil (revient au menu « jeux » de la console)

Sélecteur (liste de vos dernières apps/jeux)

Notifications (ajout d’amis, trophées, téléchargements…)

Téléchargements (affiche l’installation/le téléchargement des jeux et des MàJ)

Accessoires (liste des accessoires et états de marche/niveau de la batterie)

Profil (raccourcis vers le profil)

Alimentation (Pour mettre au repos, éteindre ou redémarrer la console)

Si vous appuyez sur la touche « option », il est possible d’afficher les réglages de ce sous-menu et d’ajouter des éléments comme :

Game Base (liste d’amis, création de party)

Musique (Spotify…)

Diffusion (en LIVE sur Twitch, Youtube…)

Accessibilité (énormément de possibilités pour l’accessibilité, au point où nous allons vous en parler dans un article dédié)

Réseau (pour paramétrer votre connexion par câbles/wifi)

VR (si branché)

Son (pour régler les volumes du haut-parleur de la manette, votre sortie audio, le chat vocal…)

Microphone (Pour régler l’entrée et la sortie de votre micro, le muter ou le régler)

INTERFACE PS5 – LA PERFECTION ?

Simple, intuitive, rapide et sans bugs (pour le moment), l’interface de la PS5 est clairement un atout pour la nouvelle console de Sony. Là encore, une stratégie opposée à celle de Microsoft qui fait le choix de garder le même menu que sur Xbox One. Avec cette nouvelle interface, Sony corrige les défauts de la PS4 en proposant de nouvelles choses. Que demander de mieux ?