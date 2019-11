Cela fait très longtemps qu’Elon Musk tease son modèle de pickup électrique. La présentation était prévue cet été avant d’être reportée au quatrième trimestre. L’entrepreneur vient d’annoncer que le véhicule, qui a désormais pour nom « Cybertruck », sera dévoilé le 21 novembre prochain à Los Angeles. Par le passé le créateur de Tesla s’était déjà exprimé sur ce projet qu’il qualifiait de super futuriste, tout droit sorti de Blade Runner.

Les cinéphiles auront noté que les événements du film se déroulent précisément à Los Angeles en novembre 2019. Le clin d’œil au long métrage de Ridley Scott semble évident et ne doit probablement rien au hasard. La date coïncide également avec le début du salon de l’Auto, ce qui semble assez logique puisque de nombreux journalistes et experts seront déjà sur place. Pour autant, Tesla ne sera pas présent à l’événement à proprement parler mais dans un lieu proche de l’usine qui fabrique les fusées de SpaceX.

Ford pourrait tenir la dragée haute à Tesla

Peu d’éléments ont filtré sur ce nouveau pickup mais Elon Musk a distillé quelques bribes d’informations à ce sujet par le passé. On sait notamment qu’il pourrait disposer d’une autonomie allant de 650 à 800 kilomètres et qu’il serait doté de quatre roues motrices ainsi que de six places assises. Son prix devrait quant à lui se situer sous la barre des 50 000 dollars.

Pour Tesla, c’est aussi l’arrivée sur un nouveau marché après ses Model 3, S, X et Y ou encore son poids lourd. Le Cybertruck représente également une alternative électrique aux pickups à moteurs thermiques qui sont réputés très polluants. Elon Musk a par ailleurs déjà tenté de séduire l’armée américaine avec ce nouveau véhicule «qui ressemble à un blindé de transport de troupes ».

L’entreprise devra faire face aux modèles de Rivian, General Motors et Chevrolet qui se lanceront prochainement sur le marché. La firme pourrait trouver un autre rival à sa hauteur en termes de marketing. En juillet dernier, Ford a en effet teasé sa future F-150 en lui faisant remorquer 42 exemplaires de sa version thermique. Un sens du spectacle et du symbole qui ne seraient pas pour déplaire à Elon Musk.