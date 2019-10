On en sait plus sur le projet de l’usine européenne Tesla

Tesla produira bel et bien des voitures en Europe, et la localisation de l’usine devrait être dévoilée avant la fin de l’année 2019, à en croire les dires d’Elon Musk, le PDG de la marque de voitures électrique.

Depuis cette année, les prises de parole à son sujet ont augmenté, et Tesla indiquait d’ailleurs qu’elle avait « accéléré ses efforts » dans la planification du projet de construction d’une gigafactory européenne. Mais jusqu’à ce jour, il était impossible de savoir dans quel pays la construction allait prendre forme. L’horizon s’éclairci aujourd’hui, et l’usine qui produira les prochaines Model 3 et Model Y destinées au marché européen ne devrait pas être très éloignée de la France.

Quel emplacement pour l’usine de production Tesla ?

La sélection d’un site pour la prochaine usine de production Tesla en Europe « en est à sa dernière étape […] nous annoncerons l’emplacement de la Gigafactory avant la fin de l’année », a déclaré Tesla, le vendredi 25 octobre, dans une conférence téléphonique suivant les résultats financiers de la société au troisième trimestre 2019. Le sujet de l’emplacement de l’usine est revenu sur le devant de la scène, et bien que les détails liés à l’emplacement n’aient pas encore été confirmés, on peut d’ores et déjà imaginer que l’usine se situera en Allemagne.

Au départ, l’emplacement de l’usine aurait dû être dévoilé en 2017, mais Tesla semble avoir relayé le projet plus bas dans ses priorités, en matière d’investissements en infrastructures. L’année dernière, des précisions ont tout de même étaient faites, et Elon Musk déclarait que l’Allemagne est « le premier choix », malgré que plusieurs pays européens aient lancé des campagnes pour tenter d’attirer Tesla et son projet de construction.

L’emplacement devrait très certainement être la région de la Basse-Saxe, selon les dires des autorités locales. Au départ, les rumeurs se tournaient davantage vers le land de Bade-Wurtemberg, alors qu’Elon Musk, avait déclaré que « la frontière franco-allemande a du sens ».

Dans un article d’Electrek, on apprend que la firme californienne avait étudié différentes régions du pays germanique, mais également d’autres options dans d’autres pays.

Une usine en service en 2021

Si la confirmation de l’adresse et des détails du plan de construction de l’usine seront révélés au cours de ces deux prochains mois, on en sait déjà plus sur ce qui sera produit en son sein, et la date souhaitée du lancement de son service.

Par téléphone, Elon Musk a confirmé les véhicules produits dans l’usine : « notre gigafactory européenne devrait produire à la fois le Model 3 et le Model Y », le PDG de la marque. Dans les « 12 à 18 prochains mois », l’avancement du projet devrait atteindre un stade déjà « bien avancé », et l’entrée en vigueur de la production est planifiée pour 2021.

Devons-nous nous attendre à ce que Tesla repousse cette date, en vue du retard que l’entreprise semble avoir pris au sujet de son projet européen ? On attend vos réponses en commentaire.