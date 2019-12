La Russie réussit son test et se coupe de l’Internet mondial avec succès

Si la Russie avait déjà évoqué le projet dans le passé, elle est passée à l’acte il y a peu. Le vice-ministre des Communications Aleksei Sokolov a annoncé lundi que Moscou avait terminé une série de tests menée durant plusieurs jours.

Le vice-ministre s’est réjoui des expériences menées, déclarant : « Notre objectif est de fournir un service internet ininterrompu sur le territoire russe en toutes circonstances. Les résultats des tests ont montré que les agences gouvernementales et les opérateurs de communication sont prêts à répondre efficacement aux menaces et à s’assurer que l’Internet et les communications fonctionnent efficacement ». Un rapport sur ces derniers sera fourni à Vladimir Poutine, ajoute Reuters. Sokolov n’a donné aucun détail technique supplémentaire sur la mise en place du RuNet.

Si la Russie prévoit de mettre en place un Internet souverain, c’est pour se prémunir des cyberattaques, ont déjà expliqué les autorités du pays. Selon ces dernières, un tel système permettrait d’éviter des attaques ciblées en se coupant de l’Internet mondial sans pour autant couper tout son système, car il deviendrait alors totalement interne et coupé du monde.

La fin des libertés sur le web en Russie ?

La raison officielle est la protection contre les cyberattaques, mais elle soulève tout de même beaucoup de questions. Des défenseurs des libertés ont déjà fait part de leurs inquiétudes, jugeant que cela renforcerait le pouvoir de l’état que la liberté sur Internet en Russie allait s’apparenter à celle de la Chine. Le web chinois est effectivement réputé pour sa grande muraille, un large projet de censure et de surveillances des activités sur Internet. Dans les faits, cela se concrétise par le blocage d’IP, la redirection vers certains DNS ou encore le filtrage d’URL.

En 2019, l’ONG Freedom House a attribué la note de 10 sur 100 à la Chine en termes de liberté sur le Net. (0 étant le pays le moins libre et 100 le plus libre). Cette même année, la Russie a obtenu le score de 31 sur 100, un score qui la classe aussi parmi les États dont le statut est considéré comme étant « Non libre ».

Chaque année depuis au moins 6 ans, l’ONG réalise un rapport complet sur chaque pays du monde, justifiant la note finale par différents critères, dont les obstacles à l’accès au Net, la limitation du contenu et les violations des droits des utilisateurs. En 2019, la France a obtenu le score de 76 sur 100. Comme l’an dernier, c’est la Chine qui obtient le pire score.