La Russie veut des smartphones qui prônent les « valeurs russes »

Il y a plusieurs mois, le président de la Russie signait une nouvelle loi selon laquelle tous les smartphones, téléviseurs et ordinateurs devraient bientôt embarquer un logiciel bien spécifique —au détriment des applications étrangères. Vladimir Poutine souhaitait que ce dernier intègre les valeurs du pays, sans pour autant donner plus de précisions. Lorsque la loi a été adoptée en novembre dernier, ses adeptes ont déclaré que cela permettrait aussi de faire la promotion de la technologie russe tout en facilitant l’utilisation des appareils par les utilisateurs du territoire.

Quelles valeurs seront mises en avant par la Russie ?

L’agence Reuters a pu consulter un document évoquant les lignes directrices qui devront être suivies lors de la conception de ce logiciel. Il est prévu que ce dernier contribue à « la formation de la priorité des valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes ».

Ces valeurs ne sont pas listées explicitement, mais il est déjà possible de faire quelques suppositions basées sur les lois sociales et culturelles adoptées ces dernières années. En 2013, le gouvernement a adopté une loi interdisant « l’information auprès des mineurs au sujet des relations sexuelles non traditionnelles ». Lorsqu’elle a été acceptée, les autorités ont précisé que celle-ci visait à « protéger les enfants contre les informations qui favorisent le déni des valeurs traditionnelles de la famille ». Il serait donc logique que le logiciel évoque, entre autres, des valeurs telles que l’importance d’une famille hétérosexuelle au détriment des couples homosexuels.

Plus globalement, l’agence Reuters pointe du doigt le fait que la Russie s’éloigne des valeurs occidentales au profit de celles de l’Église orthodoxe depuis plusieurs années. Rappelons que les autorités ont également interdit l’accès à Sutterstock en évoquant une « offense aux symboles de l’État ».

L’Association des sociétés commerciales et des fabricants d’appareils électroniques russe (RATEK) a indiqué que l’installation d’un logiciel de ce type ne serait pas possible sur tous les appareils concernés. Cette dernière indique également que cela pourrait pousser certaines marques, comme Apple, à se retirer du marché suite à cette loi. La marque à la pomme aurait d’ailleurs déjà évoqué cette possibilité dans le passé, sachant que le territoire ne représente pas un lieu stratégique pour que celle-ci.

Le projet en question devrait être finalisé d’ici peu puis il pourrait être adopté par le gouvernement dès le mois de mars.