La saison 3 de Umbrella Academy serait déjà prête…. mais Netflix n’a pas encore donné son feu vert

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la fin de la saison de 2 de la série Umbrella Academy. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut passer votre chemin…

La saison 2 de Umbrella Academy a été mise en ligne il y a quelques jours sur Netflix. Un vrai succès d’un point de vue de l’histoire avec un casting toujours aussi bon et une histoire qui nous emmène sans peine pendant 10 épisodes (relire notre critique ici). Mais, on ignore encore bien sûr, Netflix oblige, si l’on peut parler de véritable succès d’audience. La mesure la plus évidente pour se faire une idée est le renouvellement du programme, qui pourrait couler de source au vu du cliffangher qui met fin à la saison 2. Mais, la plateforme de streaming n’a pas encore validé la suite. Si cela se fait, l’histoire des prochains épisodes de la série Umbrella Academy semble déjà écrite.

Umbrella Academy, quelle histoire pour la saison 3 ?

Interrogé par Collider, le showrunner Steve Blackman s’est déjà prononcé sur le sujet, confirmant que l’histoire des prochains épisodes était évidente selon lui.

Si nous sommes assez chanceux pour avoir une saison 3, je sais déjà sur quoi elle portera. J’ai déjà un plan. Je connais le début, le milieu et la fin de la saison 3. Ça va être une saison assez périlleuse pour les personnages.

Au coeur de l’histoire, on devrait notamment trouver Ben Hargreeves, joué par Justin H. Min. Le personnage, qui incarnait jusque-là un fantôme a disparu durant la saison 2, mais a fait son retour dans les derniers instants. En effet, on se trouve désormais dans une timeline alternative. On a aussi découvert que Sir Reginal Hargreeves était en vie. De quoi bousculer les choses.

Clairement, la Umbrella Academy n’existe plus et leur frère, qui devait être mort, se tient droit devant eux. Donc il y aura quelques changements. Et Hargreeves, qui devait, lui aussi, être mort, est vivant. Je ne veux rien dévoiler, mais ça sera une saison à la fois divertissante et tragique, dans laquelle ils vont comprendre ce qu’il se passe et comment les choses ont changé.

Comme il le souligne aussi, 43 enfants sont nés le même jour et l’on en suit pour l’heure un nombre très restreint. De quoi développer de nombreuses histoires parallèles.