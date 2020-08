Umbrella Academy sur Netflix : on regarde ou on zappe la saison 2 ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la saison 2 de la série Umbrella Academy qui est sur Netflix. Si vous ne l’avez pas encore vue, mieux vaut regarder la bande-annonce ci-dessous. L’article est en dessous !

Les super-héros peuvent désormais se décliner à toutes les sauces. On a bien sûr l’expérience Marvel ou encore celle de The Boys sur Amazon Prime Video. The Umbrella Academy, la série Netflix, en constitue une autre alternative. On y suit un groupe de plusieurs personnages, tous dotés de pouvoirs ou de capacités extraordinaires différentes, mais surtout avec une âme torturée. Dans la première saison, ils se retrouvaient en tant que famille. La seconde, nous emmène en direction des sixties, avec un petit voyage temporel pour sauver le monde de l’apocalypse.

Umbrella Academy, démesure et cynisme

Au coeur de cette nouvelle saison, un épisode historique bien particulier : l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas. Mais faut-il l’empêcher ? S’assurer qu’il se déroule pour respecter la chronologie des événements. Les super-héros de The Umbrella Academy découvrent aussi que l’apocalypse les a suivis. Il va falloir à nouveau trouver un moyen de l’empêcher. Dans le même temps, la série réussit à parler du mouvement de libération des Noirs, le début du mouvement hippie… Il y en a pour tous les goûts.

La série, au rythme enlevé, réussit à nous maintenir alertes grâce à des variations de rythmes et de tons, merveilleusement servis par une bande-annonce à nouveau sublime et offrant régulièrement des contre-temps magnifiques. On saluera aussi le trio de tueurs suédois qui ne dépareilleraient pas das un film Tarantino, mais surtout la démesure de certaines scènes et le cynisme dont sont capables certains personnages au cœur tendre. Si l’écriture de cette saison 2 de Umbrella Academy mérite d’être saluée, c’est bien le jeu des acteurs et surtout leur alchimie qui permet au final au programme de tirer son épingle du jeu. Mention spéciale à Aidan Gallagher, capable par moment de porter la série à lui tout seul. Si les autres déchaînaient autant que lui leurs pouvoirs, on aurait peut-être bien un show (presque) parfait.