La sonde Mars Express, en orbite autour de Mars, a capturé une photo d’un cratère entièrement gelé

Le nom de ce cratère vous est familier ? C’est probablement parce que son nom a été attribué en l’honneur de l’ingénieur russe ayant activement participé au programme spatial soviétique : Sergei Korolev. La photo d’illustration de l’article est une représentation de ce cratère et impossible de ne pas noter cette immense zone gelée.

Le cratère Korolev, se situe dans une immense zone sans relief autour de l’hémisphère nord de Mars et qui encercle la calotte polaire de la planète rouge… Une région baptisée Vatistas Borealis. C’est précisément cette zone qu’a survolée au mois de décembre la sonde Mars Express, lancée en 2003 par l’Agence spatiale européenne (ESA). Une mission qui dure depuis déjà 15 ans et qui offre régulièrement de précieuses informations ou clichés sur la planète Mars.

Le cratère de Korolev fait 81.4 km de diamètre, on imagine facilement la puissance qui a dû être générée par ce choc puisque la profondeur du cratère est de 2000 mètres. La quantité de glace prise au piège dans ce cratère est donc colossale, en raison d’un phénomène baptisé « piège à froid ».

L’Agence spatiale européenne (ESA) explique : » L’air qui se déplace au-dessus du dépôt de glace se refroidit et coule, créant une couche d’air froid qui se trouve directement au-dessus de la glace elle-même. Se comportant comme un bouclier, cette couche aide la glace à rester stable et l’empêche de se réchauffer et de disparaître. L’air est un mauvais conducteur de chaleur, ce qui aggrave cet effet et maintient le cratère de Korolev gelé en permanence « .

A beautiful #winter wonderland… on #Mars! This ice-filled crater was imaged by our Mars Express spacecraft. Korolev crater is 82 kilometres across and found in the northern lowlands of Mars.

— ESA (@esa) December 20, 2018