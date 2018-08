La Space Force des Etats-Unis va bientôt devenir une réalité

Avec Trump comme président des États-Unis, le passage de la science fiction à la réalité se fait très facilement. Le chef d’État a décidé de mettre sur pied la Space Force, la première armée spatiale et ce, avant la fin de son mandat.

Une sixième branche militaire : la Space Force

Donald Trump et Mike Pence sont-ils au courant de l’existence d’une menace extra-terrestre ? La vieille série V a-t-elle été diffusée sur Fox, la chaîne préférée du président qui y aura vu un documentaire ? C’est à vrai dire l’explication la plus plausible que l’on trouve face à cet étrange souhait d’une Space Force, des dirigeants américains.

L’information avait déjà été « teasée » il y a quelques temps. Donald Trump en rêvait. Mike Pence, son fidèle vice-président compte bien en faire une réalité. Il l’a annoncé.

L’heure est venue d’établir la Force de l’Espace des États-Unis.

La Space Force serait concrètement la sixième branche de l’armée américaine après l’armée de terre (US Army), l’armée de l’air (Air Force), la marine (US Navy), les Marines qui sont le corps d’élite et les gardes-côtes. Un objectif temporel a déjà été fixé, il s’agit de 2020. Autant dire que Donald Trump compte bien voir cette nouvelle armée en activité avant la fin de son mandat. Jusque-là, les questions spatiales étaient liées à l’Air Force.

Une Space Force, OK, mais pour quels usages ?

Cependant, on ne peut que se demander quelles seraient les utilisations concrètes de cette force militaire. L’idée semble être d’assurer une domination militaire des États-Unis sur l’espace. Mais, c’est pour l’instant une zone globalement « neutre ». Si à l’époque de la Guerre Froide, les Russes et les Américains se sont battus pour être les premiers dans l’espace, aujourd’hui l’heure est surtout à la collaboration. Qu’il s’agisse de la station spatiale internationale (ISS) ou des études de Mars, le travail est mené internationalement. Il implique d’ailleurs aussi des entreprises privées.

Dans un premier temps, le Pentagone va recruter un assistant secrétaire de la Défense qui sera en charge de l’espace. L’idée semble être de se focaliser sur des satellites dans un premier temps. La première étape sera déjà de faire avaliser cette nouveauté par le Congrès. Sinon Trump n’aura plus qu’à imiter Palpatine et s’autoproclamer empereur galactique…