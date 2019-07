La startup de trottinettes électriques Dott lève 30 millions d’euros

À ce jour, la jeune pousse Dott est disponible dans quatre villes européennes, soit Lyon, Paris, Bruxelles et Milan. Dans chaque ville, elle dispose d’environ 1 000 et 2 500 trottinettes en libre-service.

Si elle a admis vouloir se concentrer sur quelques marchés stratégiques plutôt que d’inonder le plus grand nombre de villes en quelques mois, la jeune pousse fondée par deux français souhaite tout de même s’étendre plus largement.

Dott et ses trottinettes électriques à la conquête de l’Europe ?

C’est donc à cela que serviront les 30 millions d’euros que Dott a annoncé avoir levé, ce jeudi 4 juillet, auprès de QT Ventures et Naspers Ventures. Des investisseurs existants tels que Axel Springer Digital Ventures, DN Capital, Felix Capital, FJ Labs et U-Start Club ont de nouveau participé.

Plus concrètement, la startup Dott prévoit de continuer à s’étendre dans trois pays que sont l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

D’autre part, Dott prévoit de se tourner vers la conception d’un vélo électrique, un dispositif qui devrait être produit en Europe et en Chine puis assemblé en France. Pour l’instant, l’on ne sait pas encore à quelle date la startup prévoit de les rendre disponibles.

Pour rappel, Dott a l’avantage de disposer de ses propres entrepôts, lieux dans lesquels elle peut charger et réparer les véhicules en cas de besoin. C’est justement en se positionnant de la sorte qu’elle avait répondu à la dernière campagne de Lime, son concurrent direct. Celle-ci avait effectivement indiqué qu’elle travaillait avec des employés embauchés à plein temps et des prestataires logistiques tiers plutôt que de faire travailler des juicers à leur compte, comme le font beaucoup d’autres jeunes pousses proposant des trottinettes électriques en libre-service.

De la même façon, la jeune pousse affirme que ses trottinettes électriques sont plus solides que celles de ses concurrents, car la plateforme est plus robuste et que chaque pièce peut être changée relativement facilement. Une deuxième génération de véhicules est au programme, et il devrait d’ailleurs disposer d’une batterie remplaçable.