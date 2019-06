Quand les trottinettes électriques inquiètent les français

Voilà quelques mois que les trottinettes électriques ont irrigué les rues de certaines grandes villes françaises comme Lyon, Paris et autres. Venues tout droit des États-Unis, celles-ci se sont installées sur les trottoirs sans qu’aucun cadre juridique ne puisse réglementer cette nouvelle pratique, ce qui a engendré quelques complications pour les usagers de la route.

63% des sondés veulent l’interdiction des trottinettes électriques

Si l’on en croit cette étude réalisée conjointement par la startup Cosmo Connected et l’institut de sondage YouGov, les français seraient effectivement assez inquiets de la présence des trottinettes électriques dans les villes. Ils seraient 29% à avoir déjà utilisé ces engins, tandis que 24% ont déjà eu accident.

En effet, 35% des français se sont déjà sentis en danger à cause des trottinettes électriques, là où ce chiffre atteint 51% en banlieue parisienne. En conséquence, 63% des sondés assurent qu’il faudrait interdire totalement ce nouveau moyen de transport.

De la même façon, beaucoup estiment qu’il est nécessaire de mettre en place une réglementation pour encadrer les trottinettes électriques, si bien que ce chiffre est de 77%. 78% assurent aussi qu’elles ne sont pas assez visibles pour les autres usagers de la route, qu’il s’agisse des automobilistes ou des piétons.

Pour rappel, le gouvernement s’est récemment penché sur la question, si bien qu’une nouvelle réglementation entrera en vigueur au mois de septembre, mois qui marquera également l’entrée des trottinettes électriques dans le Code de la route. Dès lors, les adeptes de ce nouveau moyen de transport n’auront pas le droit de dépasser les 25 km/h, de rouler sur les trottoirs ou de monter à deux sur un véhicule. Il sera aussi interdit d’utiliser des écouteurs ou un casque audio lors de la conduite. En cas de non-respect de ces règles, les utilisateurs pourront écoper d’une amende allant de 35 à 1 500 euros.

Plus récemment, Paris s’est également exprimé sur la question des trottinettes électriques il y a deux semaines, déclarant que de nouvelles mesures entreraient en vigueur dès le mois de juillet. De la même façon, les usagers ne pourront pas rouler à plus de 25 km/h et se garer sur les trottoirs si cela gêne la circulation.