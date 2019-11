La surprenante série qui cartonne dans les tests de Disney+

On le sait, aux Etats-Unis et au Canada, Disney+ va se lancer ce mardi 12 novembre 2019. Si en France, il faudra attendre le 31 mars 2020, on observera de près ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique, sur le succès des premières séries comme The Mandalorian. Mais, Disney a déjà mené des premiers tests de son côté afin de savoir ce qui allait plaire aux consommateurs. Or, selon une étude qui vient d’être révélé, les programmes à succès révèlent quelques surprises.

Que voulez-vous voir sur Disney+ ?

Pour ces tests, Disney+ a pu s’appuyer sur un lancement anticipé, de façon gratuite, pour le test, aux Pays-Bas. Si l’idée était de régler d’éventuels problèmes techniques, les défauts de streaming ou les problèmes d’accessibilité, Disney+ en a profité pour étudier ce qui marchait le plus sur la plateforme de streaming.

Résultat ? Dans le top 10 on trouve 6 séries et 4 films. Quand on sait les films que Marvel a pu sortir au cinéma, il y a tout de même de quoi être surpris. Le contenu le plus regardé est Avengers : Infinity War, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Mais le second du classement est la série Agents of Shield, une série qui en est actuellement à sa 6e saison et va avoir le droit à une 7e et dernière saison l’an prochain. Si le programme compte ses fans (l’auteur de ces lignes en fait partie), on ne peut pas non plus parler d’un vrai succès du point de vue des audiences ou de la critique. Mais cela veut donc dire qu’il y aura une vraie place pour les séries sur la plateforme, peut-être plus que pour les films. A noter que la 3e place est occupée par Star Wars : The Clone Wars.

Pour le lancement de la plateforme, Disney aura 500 films et 7500 heures de contenus télé à disposition. De quoi venir mettre un coup de pied dans la fourmilière.