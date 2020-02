La Terre pourrait avoir une deuxième Lune pendant quelque temps

Les astronomes du Catalina Sky Survey, financé par la NASA, viennent de faire une découverte surprenante. En effet, nous pourrions avoir un nouveau voisin spatial pendant un certain, puisqu’il semblerait qu’un astéroïde ai été pris dans la gravité de la Terre. Kacper Wierzchos, l’un de ces astronomes a déclaré sur Twitter : « La Terre a un nouvel objet capturé temporairement / une mini-lune possible appelée 2020 CD3. Dans la nuit du 15 février, mon coéquipier de Catalina Sky Survey Teddy Pruyne et moi avons trouvé un objet de 20e magnitude ».

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Selon les calculs de Wierzchos et son collègue, cet astéroïde mesurerait entre 1,9 et 3,5 mètres de diamètre, il serait entré dans l’orbite de la Terre il y a environ 3 ans. Il s’agit du deuxième astéroïde connu pour être entré en orbite terrestre, le précédent était RH120 2006 et avait également été détecté par le Catalina Sky Survey. Il était resté en orbite pendant 18 mois entre 2006 et 2007. Pour le moment, le Catalina Sky Survey n’a pas donné plus d’informations à ce sujet.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth’s orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Le Catalina Sky Survey n’a rien a voir avoir Apple, ce nom du massif montagneux où est situé le télescope, les monts Santa Catalina près de Tucson dans l’Arizona, c’est un projet visant à découvrir des comètes et astéroïdes, et pour rechercher des objets géocroiseurs. Il est au 5e rang des découvreurs d’astéroïdes, avec 28 580 astéroïdes numérotés.