La veille de la présentation de la PS5, Microsoft dévoile une nouvelle information concernant la Xbox Series X

Alors que demain, le 11 juin 2020, Sony va finalement présenter la tant attendue PlayStation 5, Microsoft revient à la large avec une nouvelle annonce. En effet, la firme de Redmond a déclaré que la Xbox Series X embarquera « une nouvelle proposition audio haut de gamme » grâce à un partenariat avec l’entreprise danoise Bang & Olufsen. Cette dernière est reconnue pour ses produits de qualité et a récemment décidé de s’intéresser au secteur du gaming.

Ce partenariat devrait permettre de découvrir de nouveaux produits, comme des casques conçus pour la Xbox et qui comprendront des fonctionnalités capable de proposer une expérience utilisateur améliorée. Christoffer Poulsen, vice-président et responsable de la gestion des produits chez Bang & Olufsen, a déclaré dans un communiqué de presse : « L’industrie du jeu a connu une croissance significative au cours des dernières années, quels que soient les groupes d’âge, le sexe et les pays, et nous pensons que cette tendance va se poursuivre. La technologie a considérablement progressé dans le domaine des jeux, et l’amélioration de l’expérience sonore nous permet de jouer un rôle clé. En entrant dans l’industrie du jeu, nous voulons faire ce que nous faisons le mieux : offrir des performances sonores exceptionnelles, enveloppées dans un design étonnant et un savoir-faire solide ».

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsen

