Rendez-vous le 11 juin prochain pour l’événement de la Playstation 5

Mise à jour : Sony vient officiellement de donner rendez-vous le jeudi 11 juin prochain pour son événement PS5.

En cette année de consoles next gen, la PlayStation 5 est très attendue. Pourtant, Sony reste très discret à ce propos et nous ne savons encore très peu de choses à propos de cette console, même pas sa date de présentation officielle. Ce lundi 8 juin, de nouvelles précisions viennent pourtant de sortir sur la toile, à la suite d’une mystérieuse annonce présentée sur les streams de la plateforme Twitch.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Son événement PS5 est désormais annoncé pour le jeudi 11 juin prochain, à suivre à 22 heures chez nous en France. L’annonce n’a pas encore été rendue totalement officielle, mais nos confrères d’IGN affirment avoir réalisé une capture d’écran depuis une annonce de Sony sur Twitch. Au départ, l’événement PS5 était prévu pour le 4 juin, mais à la suite des revendications sociales aux États-Unis, les plans du géant japonais ont été perturbés.

La société avait déclaré : « Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient enthousiastes à l’idée de voir des jeux PS5, nous ne pensons pas que le moment soit venu de faire la fête et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre ». Google a par ailleurs pris une décision similaire concernant la présentation d’Android 11.

À quoi s’attendre lors de l’événement PS5 ?

Encore à l’heure actuelle, les gamers se posent la question du programme de cet événement PS5. La plupart attendent de Sony qu’une présentation du design de la console s’ajoute à une révélation des prix de la console. En revanche, il est davantage annoncé que cet événement soit l’occasion de lever le voile sur les jeux disponibles, des informations qui seront finalement les plus importantes pour les joueurs de jeux vidéo. Plus tôt cette année, le président de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan avait déclaré : « Je suis heureux de vous annoncer que nous vous donnerons bientôt un premier aperçu des jeux auxquels vous jouerez après le lancement de la PlayStation 5 pour les vacances de fin d’année ».

Deux mois auparavant, Sony a présenté sa nouvelle manette « DualSense » sans prévenir, il se pourrait donc que cette stratégie marketing soit renouvelée pour la véritable présentation de la console. Reste à savoir maintenant si cette manette parvient à détrôner la « DualShock 4 » présentée avec la PlayStation 4 en 2013, qui jusqu’à présent est considérée comme étant la meilleure manette de l’histoire de la PlayStation pour les joueurs comme les développeurs.

Voici ce qu’avait déclaré Jim Ryan, le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainement : « DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et montre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d’avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 à la fin de l’année 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir. »