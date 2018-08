La version plus performante de Snapchat sur Android se précise

L’année dernière, Snapchat a annoncé une refonte de son application Android afin de rendre le réseau social plus performant sur cette plateforme.

Presque un an après, cette refonte pointe enfin le bout de son nez. Pour le moment, la société ne l’a pas encore officiellement dévoilée. Cependant, Jane Manchun Wong, experte en reverse engineering, a réussi à activer le nouveau Snapchat.

Snapchat's new faster Android UI is underway. It's generally smoother than the old one. Emoji brush is coming to the new UI for Android too! pic.twitter.com/wjGhM52Wmg

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 17, 2018