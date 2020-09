Le prix de la Xbox Series X ne sera pas dévoilé de si tôt

Alors que le mois de septembre débute tout doucement, l’industrie du jeu vidéo réalise elle aussi sa rentrée en douceur. Outre les grosses annonces de Nintendo pour fêter les 35 ans de Mario, c’est toujours très calme du côté de Microsoft et Sony. Du moins, en apparence, car si l’on cherche et que l’on regarde d’un peu plus près, certains tweets peuvent nous aiguiller sur les prochaines semaines.

Microsoft : Le prix de la Xbox Series X au dernier moment ?

Mais quel est le prix des consoles next-gen ? Qui de la PS5 ou de la Xbox Series X sera la plus chère ? Ces questions, cela fait maintenant plus d’un an que les joueurs et les journalistes du monde entier se les posent. Et visiblement, nous allons devoir encore attendre longtemps.

Si en 2013 Sony et Microsoft n’avaient pas fait durer le suspense en annonçant tous les deux le prix de leur console lors de l’E3 de Los Angeles, en 2020, la situation est bien différente. Nous voilà à seulement deux mois du lancement des deux consoles et toujours aucun prix de fixé.

Nothing right now. But we’ll let you know when we’re ready 💚 — Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020

Mentionné sur Twitter par un fan un peu impatient lui demandant si nous pouvions avoir un ordre d’idée concernant l’annonce du prix et des précommandes, Samuel Bateman qui occupe actuellement le poste de Lead Marketing chez Xbox UK a confirmé qu’aucune date n’est prévue pour le moment et que Microsoft prendra la parole lorsqu’ils seront prêts.

Rien maintenant. Mais nous vous ferons savoir quand nous serons prêts

Un tweet qui n’a pas manqué de faire réagir avec un second internaute un peu plus réaliste qui fait comprendre son inquiétude reprochant à Sony et Microsoft d’être assez laxistes sur le sujet ne permettant pas aux consommateurs de se préparer. À seulement deux mois de la sortie des machines, ce dernier trouve la situation étrange et pas vraiment normale. Là encore, Samuel Bateman répond qu’il comprend, mais qu’encore une fois, Microsoft souhaite être prêt.



I understand everyone is excited to know and people want to plan purchases etc. We’ll let you all know when we’re ready 💚 — Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020 Je comprends que tout le monde est ravi de savoir et que les gens veulent planifier leurs achats, etc. Nous vous informerons tous lorsque nous serons prêts.

Des réponses et des décisions plutôt sages et logiques quand on voit l’été assez délicat de Microsoft. Mais une question demeure tout de même. Devons-nous vraiment nous préparer à des annonces de dernières minutes ? Le lancement de la next-gen est un sacré budget pour les joueurs entre l’achat des consoles, des premiers jeux et d’un ou deux accessoires. Il est assez problématique de devoir patienter autant et rester dans le flou.

Pour rappel, nous sommes dans l’attente d’une nouvelle prise de parole de Sony qui devrait se dérouler en septembre. Du côté de Microsoft, le prochain rendez-vous sera le 24 septembre lors du Tokyo Game Show. Hélas, la next-gen ne sera pas au programme.

Il sera très intéressant de voir quel constructeur se sent suffisamment à l’aise pour dégainer son prix en premier. En 2013, lors de l’E3, Sony avait profité de l’annonce et du bad buzz de Microsoft autour de la Xbox One pour changer son prix au dernier moment et proposer la PS4 à 399,99€ contre 499,99€ pour la Xbox One. La tendance pourrait-elle s’inverser en 2020 ?

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine, on vous le répète depuis plusieurs jours sur Presse-citron, tout risque de s’accélérer très vite dans les prochains jours. Hier matin, les équipes de Xbox France affichaient fièrement les photos de leur nouvelle amie qui nous donne sacrément envie.