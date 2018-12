L’algorithme de YouTube, moteur de la radicalisation d’extrême-droite

YouTube, la terre promise des complots ? La question en étonnera certains pourtant en quelques années la plateforme a été envahie de vidéos remettant tout en question, afin de détourner l’attention des plus faibles, en leur faisant croire que tout le monde leur ment (police, médias, gouvernements, scientifiques, etc.) et que la vérité vient d’ailleurs, dans certains cas de groupes sectaires, dans d’autres d’organisations politiques d’extrême gauche ou d’extrême droite…