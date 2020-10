Lancé en mai, le jeu vidéo Crucible d’Amazon fermera ses portes en novembre

En avril dernier, le groupe Amazon expliquait sa volonté de devenir rapidement « un géant de l’insustrie du jeu vidéo« . Déjà détenteur de Twitch, Amazon souhaite devenir un véritable acteur du jeu vidéo, avec des studios de développement dédiés, et divers jeux « made in Amazon » donc. Parmi eux, un certain Crucible, un shooter coopératif free-to-play lancé le 20 mai dernier… et qui va très bientôt tirer sa révérence.

Le jeu vidéo, cet univers impitoyable

En effet, après un lancement en demi-teinte en mai, Crucible a rapidement été repris en main par Amazon, avec de nombreux changements au programme, à tel point que le jeu était récemment revenu en phase « beta ». Les joueurs concernés vont encore pouvoir profiter encore un peu du jeu, et les développeurs proposeront même une dernière session de jeu officielle prochainement en guise d’adieu, mais très bientôt, Crucible va baisser définitivement le rideau, le 9 novembre prochain pour être précis.

Un énorme revers donc pour Amazon, qui affichait évidemment de très grandes ambitions avec son Crucible, qui n’a malheureusement jamais su trouver son public. Mal calibré, mal pensé, sans la moindre originalité, le jeu surfait sans grande inspiration sur la vague « shooter coopératif » actuelle, sans jamais innover. Du côté de chez Ubisoft, on a également lancé récemment un titre similaire, à savoir Hyper Scape, qui va lui aussi être totalement remanié par l’éditeur, la faute à une audience visiblement absente.

« Nous apprécions beaucoup la façon dont nos fans se sont ralliés à nos efforts, et nous avons adoré voir vos réactions aux changements que nous avons apportés au cours des derniers mois, mais finalement nous n’avons pas vu un avenir sain et durable se dessiner pour Crucible » expliquent les équipes d’Amazon.

Le géant américain précise que les joueurs qui avaient effectué des achats in-game seront intégralement remboursés, à condition d’effectuer une demande via un site dédié. A voir maintenant si les prochains jeux signés Amazon parviendront à retenir l’attention des joueurs un peu plus longtemps que ce Crucible…