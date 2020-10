Hyper Scape (Ubisoft) en chute libre sur Twitch… Le battle royale de trop ?

Alors que la saison 2 sera lancée le 6 octobre prochain, Ubisoft a tenu à donner des nouvelles de son battle royale Hyper Scape. Rappelons en effet que le jeu a été lancé (en free-to-play) le 11 août dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Un jeu lancé en grande pompe (comme souvent chez Ubisoft), mais qui ne semble pas vraiment passionner les foules…

Hyper Scape déjà en difficulté…

En effet, le shooter futuriste d’Ubisoft, qui place les joueurs en 2054 dans la ville au nom sacrément original de Neo-Arcadia, a d’ores et déjà vu son nombre de viewers sur Twitch tomber sous la barre des 1000 spectateurs… Sans trop s’avancer, on peut confirmer que ce n’est pas vraiment le lancement attendu par Ubisoft, qui a d’ores et déjà décidé de se remettre en question.

Conscient du fait que le jeu n’a pas su répondre aux attentes des joueurs, Ubisoft a donc pris la décision de restructurer l’équipe de développement, qui va oeuvrer sur cinq axes majeurs, à savoir : améliorer le confort de jeu, rendre Hyper Scape plus agréable à découvrir pour les néophytes, revoir le système de respawn dans le mode ruée et ajouter des modes de jeu, optimiser le système de progression et enfin accélérer la prise en charge du cross-play.

« Ces cellules interdisciplinaires permettent une plus grande concentration et une plus grande autonomie dans la gestion des travaux à venir. Chaque pilier a une cellule de développement dédiée » explique le groupe français. Ubisoft indique notamment que l’équipe de développement procède à une restructuration en interne, pour un format « par cellules », déjà adopté pour un autre jeu maison, à savoir Rainbow Six Siege.

Ubisoft promet que le jeu bénéficiera de mises à jour plus fréquentes une fois passé en Saison 2, et que l’éditeur s’efforcera de communiquer plus régulièrement avec la communauté. A l’heure où sont écrites ces lignes, Hyper Scape sur Twitch est suivi en direct par moins de 300 spectateurs, contre 80 000 pour Fortnite, 60 000 pour Apex Legends ou encore 40 000 pour Valorant. Et si c’était tout simplement le battle royale de trop…?