Comment Amazon veut devenir un acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo

On n’en a pas toujours pleinement conscience, mais l’industrie du jeu vidéo domine très largement le marché du divertissement à l’échelle mondiale. Pour ne prendre qu’un exemple frappant, les ventes de ce secteur ont atteint 43,4 milliards de dollars en 2018 aux États-Unis, c’est plus que les revenus du cinéma mondial au cours de cette même année.

De tels résultats attirent forcément les convoitises et ne laissent pas indifférent les géants de la tech, à commencer par Google qui a lancé sa plateforme de cloud gaming Stadia, avec des résultats pour l’heure assez mitigés. Facebook n’est pas en reste avec sa plateforme de streaming dédiée au gaming qui entend tailler des croupières à Twitch.

C’est désormais au tour d’Amazon d’investir le marché. Selon OneZero, la firme de Jeff Bezos s’apprêterait même à réaliser une entrée fracassante dans l’industrie des jeux vidéo. Elle s’attacherait tout d’abord à sortir des jeux triple A pour se créer une communauté de joueurs. Viendrait dans un second temps la sortie d’une plateforme de cloud gaming très innovante qui s’appuierait sur les atouts de l’entreprise.

Crucible et New World, deux jeux majeurs sortis dès cette année

Amazon s’est donc d’abord attelé à créer des jeux de son propre cru. La firme communique d’ailleurs dessus depuis des années. Crucible et New World étaient déjà annoncés en 2016. Le premier aurait dû sortir le 31 mars dernier mais les interdictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus en ont voulu autrement et il sortira finalement le 26 mai. Son développement n’a en tout cas pas été un long fleuve tranquille et le jeu aurait été repensé plusieurs fois.

Sur son site, Amazon Games le décrit comme un shooter assez atypique : « Chaque match dans Crucible est un combat pour la survie et le contrôle. Non seulement vous affronterez vos concurrents, mais vous devrez vous adapter et surmonter tous les défis que la planète elle-même vous lance. Vous et vos coéquipiers devrez travailler ensemble pour éliminer les créatures extraterrestres, capturer des objectifs et poursuivre vos adversaires à la recherche de la victoire. »

New World, qui devait sortir en mai, a finalement été repoussé au 25 août. La bêta fermé devrait quant à elle débarquer en juillet. Ce MMO se veut lui aussi très ambitieux. Le jeu prévoit notamment des phases d’invasion par des envahisseurs humains et surnaturels. Il faut donc s’attendre à des batailles épiques et à des préparations de combat très minutieuses. L’ensemble pourrait se révéler très addictif pour les fans du genre.

Il faudra justement voir si Amazon parvient à se créer une communauté sur ces deux jeux qui misent sur des registres actuellement très populaires chez les gamers. Si tel est le cas, la compagnie espère bien s’appuyer sur ces deux opus pour le lancement de son autre ambitieux projet : une plateforme de cloud gaming.

« Project Tempo » : réunir tous les atouts d’Amazon pour révolutionner l’industrie

C’est une initiative qui mobiliserait l’attention des équipes du géant de la Tech depuis un bon moment déjà. Amazon plancherait sur un « project Tempo » qui correspondrait au lancement d’une plateforme de cloud gaming. OneZero confirme d’ailleurs les informations données en début de mois par le New York Times et avance même le mois de mai comme possible date de lancement. Cela semble toutefois assez compliqué au vu du contexte, et la compagnie pourrait encore attendre plusieurs mois voire 2021.

L’entreprise dispose en tout cas de nombreux atouts pour réussir sur ce marché. Elle peut en effet compter sur les millions d’abonnés de son service Prime. Amazon s’appuiera également sur les nouveaux jeux que nous évoquions plus haut et sur le studio Relentless, nouvellement créé à cet effet. Elle peut aussi miser sur la force de frappe de son service de streaming Twitch pour l’accompagner dans cette aventure. Enfin, la firme bénéficiera d’Amazon Web Services pour faire tourner ses serveurs, ce qui constitue un avantage non-négligeable face à ses concurrents.

Un peu à la manière d’Epic Games, Amazon a par ailleurs décidé depuis 2018 d’offrir des jeux vidéo gratuits à ses clients Amazon Prime aux États-Unis, auxquels ils peuvent accéder via Twitch. C’est une manière de fidéliser le public en lui permettant de se créer une bibliothèque conséquente. La compagnie a même lancé une nouvelle application qui permet de gérer l’installation et la désinstallation des jeux. Celle-ci pourrait très bien subir une mise à jour à l’avenir et devenir une vitrine pour son nouveau projet.

Amazon tente donc de mettre toutes les chances de son côté en peaufinant une plateforme disposant de sérieux arguments pour séduire les joueurs. On suivra avec attention l’évolution du « project Tempo », mais comme en matière de streaming vidéo, la bataille entre les géants du secteur devrait une nouvelle fois se jouer sur le catalogue de jeux proposés et sur les exclusivités.