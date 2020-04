Lancement imminent pour le DJI Mavic Air 2 ?

Les ventes d’objets technologiques ont largement augmenté depuis le début du confinement. Nous écrivions récemment que la demande d’ordinateurs portables était si élevée que l’offre ne parvenait pas à suivre, à cause des chaines de production impactées par la pandémie.

Évidemment, se sont plutôt les produits utilisables à la maison qui sont préférés actuellement, pourtant DJI ne semble pas préoccupé par la situation actuelle et n’hésite pas à évoquer le lancement imminent du Mavic Air 2. L’entreprise pourrait présenter ce tout nouveau drone d’ici la fin du mois d’avril. Sur Twitter, DJI a teasé un événement prévu pour le 27 avril prochain. Sur ces images vous pouvez voir que quelques détails laissent entrevoir un nouveau drone. Par exemple les indicateurs de batterie sont disposés en losange et non en ligne comme habituellement.

Malgré sa taille plus réduite que la plupart des autres modèles, il est clairement indiqué que la gamme Mavic Air n’est pas faite pour voler à l’intérieur. Raison de plus pour ne pas le démarrer en intérieur, il semblerait que les capteurs de détection d’obstacles nécessaires pour ce type d’expérience ne fassent pas parti du Mavic Air 2. Pour rappel, cette gamme de drones n’a pas pour objectif d’aller concurrencer des drones professionnels, ce sont des engins destinés au grand public.

Les premières rumeurs estiment que la batterie du Mavic Air a été revue à la hausse, et passe de 2375 mAh pour le premier modèle à 3500 mAh pour celui à venir. Côté design, il semblerait que DJI ai fait le choix de reprendre celui du Mavic 2 pour le prochain Mavic Air 2, les principaux changements devraient se trouver sur le contrôleur.

Pour ceux qui souhaitent découvrir un autre objet DJI sans enfreindre le confinement, vous pouvez toujours jeter un oeil du côté du DJI Osmo Mobile 3.