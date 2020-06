L’antivirus Windows Defender est disponible sur Android (et bientôt sur iOS)

Les utilisateurs d’ordinateurs sous Windows connaissent évidemment le célèbre anti-spyware maison Microsoft Defender, inauguré sur Windows XP, puis livré de série sur Windows Vista et Windows 7, avant de devenir une véritable solution antivirus sur Windows 8 et 10. Aujourd’hui, Microsoft Defender s’émancipe, et débarque sur le PlayStore Android (avant une disponibilité prochaine sur iOS).

Microsoft Defender… sur Android ?

Il y a quelques semaines, Microsoft confirmait travailler sur une version mobile de son antivirus Defender, à destination des écosystèmes Android et iOS. Aujourd’hui, le géant américain n’est pas peu fier d’annoncer la disponibilité, en version Preview, de son célèbre antivirus, pour les smartphones animés par l’OS de Google.

Microsoft Defender pour Android offre diverses protections contre le phishing, ainsi que les connexions jugées « dangereuses », émanant de certaines applications, mais aussi des SMS, des mails ou encore de certains sites web. Un centre de sécurité permet de regrouper les diverses alertes émanant de Microsoft Defender. A l’écran, Microsoft Defender peut alerter l’utilisateur d’un site jugé « dangereux », mais également bloquer une connexion, en fonction de ce qui aura été défini en amont dans le centre de sécurité. L’application se charge également de détecter les éventuels malwares colportés plus ou moins discrètement par certaines applications.

« Les scans sont effectués instantanément pour détecter les logiciels malveillants et les applications potentiellement indésirables », explique Kanishka Srivastava, responsable des programmes chez Microsoft. « Si une application sûre est téléchargée, l’utilisateur final verra une notification légère, lui indiquant que l’application est clean ».

Pour l’heure, l’application Microsoft Defender est disponible uniquement sur Android, mais le géant américain promet une version iOS prochainement. A noter que Microsoft profite également de l’occasion pour lancer son Defender ATP sur les équipements Linux. L’ambition ultime de Microsoft est bien sûr de proposer son programme Defender sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS.