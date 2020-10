L’API de Messenger est désormais disponible sur Instagram

Cela n’était pas un secret, Facebook travaillait depuis des mois sur une fonctionnalité visant à rendre Messenger et la messagerie d’Instagram interopérables. La firme de Mark Zuckerberg a confirmé l’implémentation progressive de cette option dans plusieurs pays avant un déploiement mondial.

« Les gens communiquent plus que jamais dans des espaces privés. Plus d’un milliard de personnes utilisent déjà Messenger pour partager, sortir et s’exprimer avec leur famille et leurs amis », expliquait alors Facebook dans un communiqué. Cela devrait aussi apporter du neuf dans le domaine du marketing.

« Améliorer la satisfaction des clients »

C’est d’ailleurs en ce sens que l’on a appris l’arrivée de l’API Messenger sur la messagerie Instagram. Concrètement, les entreprises pourront ainsi gérer leurs communications sur les deux réseaux sociaux. Pour l’heure, cette nouveauté n’est disponible qu’en version bêta pour certaines grandes compagnies comme Adidas, H&M ou Sephora mais on peut envisager un lancement à grande échelle imminent.

Cette mise à jour va permettre une vraie progression pour les marques dans leurs relations avec les clients sur Instagram. Comme sur Messenger, il sera ainsi possible de répondre aux messages envoyés en DM, via les stories, ou en commentaires. Elle s’intègre aussi très bien dans le modèle d’Instagram Shopping qui permet aux entreprises de tagger leurs produits et de poster des liens qui permettent d’acheter directement les articles en question sur le site internet de la marque.

Pour Facebook, améliorer l’interopérabilité entre ses deux réseaux sonne aussi comme une évidence. La firme le précise dans son communiqué : « Au cours de l’année dernière, le nombre total de conversations quotidiennes entre les particuliers et les entreprises sur Messenger et Instagram a augmenté de plus de 40%. Pour les entreprises, la possibilité de générer des ventes et d’améliorer la satisfaction des clients en ayant des interactions significatives avec le public sur la messagerie Instagram est énorme. »

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle fonctionnalité, il existe déjà une liste d’attente qui permettra bientôt aux compagnies d’intégrer le programme de bêta test.