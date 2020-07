L’application Waze fait peau neuve et redonne le sourire à ses utilisateurs

D’humeur chafouine ou en pleine forme ? Au volant de votre véhicule, vous pourrez désormais communiquer à la communauté de votre application GPS préférée votre état d’esprit du moment. Waze, l’un des leaders des applications GPS sur mobiles propose à ses utilisateurs de communiquer sur leurs émotions.

Des petits pictogrammes comparables à des émojis, mais renommés Moods (littéralement « humeurs » en anglais) qui reprennent le logo de la marque ont été adaptés et déclinés en 30 expressions différentes comme « relax », « intello », « énervé », etc. Ce petit pictogramme vous représente sur la carte et avance au fur et à mesure de votre trajet.

Vraiment utile ? Pas sûr… Ludique ? Certainement et surtout indispensable dans le cadre d’une stratégie visant à développer l’esprit communautaire de l’application. Plus de 14 millions d’utilisateurs sont recensés en France, le potentiel pour développer encore plus ce créneau sur lequel l’application s’est toujours positionnée est tout à fait cohérent.

Basée dès l’origine sur l’esprit d’entraide, chaque utilisateur de Waze prévient les autres en cas de dangers, de défauts sur la chaussée, d’accidents, de ralentissements, etc. Ce nouveau design et ses nouvelles fonctionnalités permettront d’apporter plus d’interactivité et de renforcer les liens entre eux.

Une mise à jour du design nécessaire

Plus globalement, l’interface était critiquée pour son aspect vieillissant comparé à ses concurrents directs – Apple Maps et Google Maps – avec un aspect parfois trop enfantin. Elle méritait effectivement une remise au goût du jour même si la modification de l’interface d’un outil à succès est toujours délicate.

Les modifications ne sont ni flagrantes ni révolutionnaires, mais viennent apporter un peu de modernité. Toutefois un changement important est à noter : celui de la visualisation de la carte qui est désormais plate. Les nostalgiques du skeuomorphisme un peu désuet devront sécher leurs larmes et s’adapter au Material Design. Par ailleurs un nouveau logo plus épuré en noir et blanc fait son apparition. Enfin des icônes plus modernes et une nouvelle police font également partie de ce relooking qui vise à améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Aujourd’hui propriété de Google, la startup rachetée par le géant américain en 2013 est souvent comparée avec google maps, l’application native du groupe et se distingue par son interface conviviale et interactive.

On note toutefois une petite déception concernant le mode sombre qui n’est toujours pas disponible et qui serait pourtant bien pratique pour les trajets de nuit. Il arrivera vraisemblablement dans quelques mois.