L’apprentissage en ligne, un marché aux milliards de dollars

Comment va Udemy, la plateforme d’apprentissage en ligne aux plus de 150 000 cours ? Depuis sa création, impossible de savoir si elle a pu trouver le chemin de la rentabilité. Mais une chose est sûre : sa verticale de l’apprentissage en ligne plaît, et la licorne reçoit des commandes de formations partout dans le monde, dont 50 millions d’étudiants, et maintenant des entreprises avec « Udemy for Business ».

Pour pérenniser son activité, Udemy vient de réaliser un nouveau tour de table, quatre ans après son dernier. Auprès d’un seul investisseur – l’éditeur japonais Benesse Holdings – la plateforme de cours en ligne a pu récupérer 50 millions de dollars d’argent frais. Désormais, elle pèse 2 milliards de dollars, sans avoir une seule fois fait l’acquisition d’une autre boîte, pour en recueillir ses compétences ou connaissances.

Trouver les compétences les plus recherchées

Car oui, tout s’est fait directement grâce aux contributeurs pour Udemy. Des professeurs, des passionnés, des personnes parlant de leur métier ou simplement de leurs connaissances… Ils sont pas moins de 57 000 à avoir travaillé avec Udemy, en proposant leur formation sur la plateforme.

Avec sa nouvelle levée, Udemy cherchera bien évidemment à peaufiner d’autant plus les thématiques d’apprentissages proposées sur sa plateforme. Mais plutôt que de vouloir toutes les traiter, l’entreprise cherche davantage à trouver les compétences les plus recherchées, et faire en sorte de se remettre en question chaque année sur la demande de sa clientèle – en perpétuelle évolution.

« Le plus grand défi pour les apprenants est de déterminer quelles compétences émergent, ce qu’ils peuvent faire pour être les plus compétitifs sur le marché mondial », déclarait Darren Shimkus, le président d’Udemy for Business. « Nous vivons dans un monde qui change si rapidement que les compétences qui étaient évaluées il y a seulement trois ou quatre ans ne sont plus pertinentes. Les gens sont confus et ne savent pas ce qu’ils devraient apprendre » ajoutait l’homme.

Au Brésil et en Inde

L’investissement du japonais Benesse prend tout son sens dans le fait que l’éditeur souhaite poursuivre sa collaboration avec Udemy, qui existe depuis plusieurs années maintenant. « Udemy a pour mission d’améliorer la vie grâce à l’apprentissage, tout comme Benesse. 2020 sera une année charnière où nous servirons des millions d’étudiants supplémentaires et permettront à des milliers d’entreprises et de gouvernements de perfectionner leurs employés. Cette croissance ne serait pas possible sans nos instructeurs experts qui s’associent à nous à chaque étape du développement de cette entreprise » a déclaré Gregg Coccari, le PDG d’Udemy, dans un communiqué.

Pour le reste, Udemy compte se déployer d’autant plus à l’international. Ses cadres le savent : les marchés émergents tels que l’Inde et le Brésil seront très stratégique, et les liens forts avec Benesse rapprocheront également la plateforme du Japon.