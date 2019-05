L’armée américaine va s’intéresser sérieusement aux petits hommes verts

Quand on parle d’aliens, de forme de vie extra-terrestre, c’est bien sûr le domaine de la science-fiction qui vient en premier à l’esprit, exploité avec plus ou moins de succès depuis Premier contact jusqu’à Independance Day. Mais on trouve aussi, sans peine sur Internet, de nombreux sites d’amateurs de conspiration, de personnes persuadées d’avoir fait une rencontre du 3e type ou même d’avoir été enlevé par les petits hommes verts. L’armée américaine vient de décider de donner plus d’importance aux signalements effectués par les pilotes.

Mauvaise nouvelle, les aliens restent secret défense

Un pilote d’avion qui aurait vu un ovni ? C’est courant. En effet, ovni (objet volant non identifié) ne fait pas référence uniquement aux aliens mais à tout ce qui peut être « croisé » dans le ciel, mais non identifié.

Les pilotes de l’US Navy et de l’Air Force veulent savoir de quoi il s’agit. Ils ont donc demandé à leur hiérarchie de pouvoir obtenir les réponses qu’ils souhaitent. Une situation décrite par les psychologues comme la « conscience situationnelle ». Vous préférez savoir ce qu’il y a autour de vous pour pouvoir savoir comment réagir.

On imagine déjà les fans de théories sur les aliens se réjouir à la perspective des révélations à venir. Problème, l’armée américaine classifie les éléments liés aux ovnis comme « classé secret défense ».

Nous avons constaté un certain nombre de rapports d’avions non autorisés ou non identifiés dans différents espaces aériens contrôlés par l’armée. Pour des raisons de sécurité, la Navy et l’US Air Force prennent ces rapports très au sérieux et enquêtent sur chacun d’eux

précise l’armée américaine dans un article du site américain Politico. Les chiffres seraient en augmentation sérieuse depuis 2014, jusqu’à plusieurs signalements sont réalisés chaque mois. Pour dédramatiser le phénomène, les Américains échangeront toutefois UFO pour UAP (phénomène aérien inexpliqué).