L’assistant personnel de Samsung, Bixby, parlera bientôt le français

Samsung voit très grand avec l’intelligence artificielle. Le constructeur coréen souhaite mettre de l’IA dans tous ses dispositifs et devenir une référence avec son assistant personnel Bixby. Difficile de comprendre la marque envers les IA, car elle mise tout sur ces dernières, mais son PDG émet des craintes sur cette technologie.

Lors de la conférence pour les développeurs donnée hier, Samsung a présenté Galaxy Infinity Flex, son futur téléphone à écran pliable. L’entreprise sud coréenne s’est aussi longtemps attardée sur son assistant personnel, Bixby, et sur l’intelligence artificielle qu’elle souhaite placer à terme dans tous ses dispositifs pour rendre les maisons connectées et ses appareils plus intelligents.

Bixby parlera prochainement de nouvelles langues dont le français

En retard par rapport à Google, Amazon et Apple avec son assistant personnel Bixby, Samsung entend passer la seconde et faire de celui-ci une référence. Première étape, rendre Bixby compatible avec de nouvelles langues. Le constructeur sud coréen a ainsi annoncé que son assistant personnel serait disponible, prochainement, en italien, espagnol et en français. Il faudra toutefois patienter un peu car cette mise à jour ne se fera pas avant 2019.

Bixby est en pleine mutation… Une mise à jour 2.0 avait, il y a quelques mois déjà, nettement amélioré les capacités de l’assistant personnel multi-plateformes de Samsung. Une boutique d’applications tierces sera aussi prochainement disponible afin d’offrir de nouvelles applications ou ajouts à cet assistant personnel. Avec l’enceinte connectée Galaxy Home dotée de Bixby, Samsung entend bientôt contrôler un grand nombre d’objets connectés de la maison.

Samsung veut se doper à l’intelligence artificielle

Lors de sa présentation, le président de la division des communications de la marque, D. J. Koh a ainsi assuré devant le nombreux public venu assister à la conférence : « Les technologies qui changent la donne… sont maintenant disponibles dans le commerce. Des capacités d’intelligence artificielle révolutionnaires, qui semblaient impossibles, sont désormais à notre portée » avant d’ajouter: « Notre défi commun consiste à utiliser ces avancées partagées dès le début ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung voit grand avec l’intelligence artificielle. Le constructeur asiatique souhaite effectivement rendre intelligent l’ensemble de ses dispositifs à l’horizon de 2020. Cela vaut aussi bien pour les réfrigérateurs de la marque, que les téléviseurs ou ses smartphones. De l’intelligence artificielle y sera ajoutée et ceux-ci pourront être pilotés par Bixby via l’enceinte connectée de la marque ou un smartphone.