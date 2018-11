Samsung officialise son premier smartphone à écran pliable

Un smartphone qui se transforme en tablette

Voilà un produit qui a bien failli être l’arlésienne de la Tech : annoncé chaque année mais sans cesse repoussé, on commençait à douter que le smartphone à écran pliable serait un jour sur le marché. C’était sans compter sur Samsung qui a profité de la Samsung Developer Conference pour annoncer l’arrivée de son smartphone avec l’écran « Infinity Flex Display » dont la production doit démarrer dans les mois à venir.

Lors de la démonstration, on a pu voir un appareil ressemblant à un smartphone classique lorsqu’il est plié et qui devient une véritable tablette grâce à un écran qui double de taille. Une utilisation très pratique, d’autant plus que l’appareil pourra « être plié et déplié de façon répétée ».

« L’écran Infinity Flex Display représente une toute nouvelle plateforme mobile », a déclaré Justin Denison, vice-président marketing mobile de Samsung. « Nous vivons dans un monde où la taille de votre écran ne peut être que celle de l’appareil lui-même. Nous avons ajouté une nouvelle dimension pour vous aider à naviguer, regarder et faire du multitâche comme jamais auparavant. »

Le « Cover Display », l’écran qui s’affiche lorsque l’appareil est fermé en position smartphone mesure 4,58 pouces avec une définition de 1.960×840 pixels. Lorsque l’appareil est déplié, le « Cover Display » s’éteint pour laisser la place au « Main Display » qui mesure 7,3 pouces avec une définition est de 1.536×2.152.

It’s a phone… It’s a tablet… It’s a phone that unfolds into a tablet! #SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn — SAMSUNG DEVELOPERS (@samsung_dev) 7 novembre 2018

Une version non définitive de l’appareil

L’appareil montré sur scène n’était pas le produit final, le design va donc être amélioré pour proposer un smartphone plus élégant. Contrairement à la technologie utilisée pour l’écran pliable, ce nouveau mobile n’a pas encore de nom

Prévu pour 2019, ce nouveau smartphone a été élaboré en collaboration avec Google afin de proposer une interface et des applications adaptées, notamment la fonctionnalité Multi Active Window qui offre la possibilité de lancer plusieurs applications en simultané dans une seule fenêtre.

Samsung a profité de la présentation de ce nouveau smartphone pour dévoiler une nouvelle interface utilisateur nommée « One UI ». Plus simple d’utilisation et pensée pour les appareils à écran pliable, elle sera tout d’abord déployée l’an prochain sur le Galaxy SS9 et le Note 9.

