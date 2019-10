L’Association Libra compte finalement 21 membres au lieu de 28, mais reste confiante

Au mois de juin, lorsque Facebook a officialisé son projet Libra ainsi que l’Association Libra, celle-ci devait inclure 28 partenaires.

Mais à quelques jours du lancement officiel de cette association, qui s’est déroulé aujourd’hui à Genève, 7 entreprises ont décidé de faire marche arrière à la dernière minute.

Il s’agit de PayPal, eBay, Visa, Mastercard, Sripe et Mercado Pago et Booking. Ainsi, un quart des sociétés qui avaient prévu de faire partie de cette association ne seront finalement pas de la partie.

Visa, par exemple, a indiqué qu’il « continuera d’évaluer » et que sa décision finale « sera déterminée par un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de l’Association à satisfaire pleinement toutes les attentes réglementaires requises. »

L’Association Libra se lance avec 7 membres en moins

Malgré ces défections, Facebook et 20 autres entreprises ont tout de même procédé à la signature de la charte de l’association, à la formalisation du conseil, à l’élection des membres du conseil d’administration, ainsi qu’à la nomination des dirigeants.

Dans un communiqué, Libra suggère même que malgré les problèmes de réglementation auxquels la cryptomonnaie pourrait faire face, et malgré la réticence de nombreux gouvernements (dont la France), le projet devrait susciter l’intérêt de plusieurs autres entreprises. « La Libra Association a confirmé que plus de 1 500 entités avaient manifesté leur intérêt pour rejoindre le projet Libra et qu’environ 180 entités avaient satisfait aux critères d’adhésion préliminaires partagés sur libra.org », lit-on.

Interrogé par CNBC, un responsable de l’Association Libra a également indiqué qu’il est confiant que 100 membres rejoindront le groupe avant la date de lancement de cette nouvelle monnaie numérique.