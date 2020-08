L’authentification à deux facteurs arrive chez Tesla, Elon Musk s’excuse du retard

Tesla a pour habitude d’innover en intégrant des fonctionnalités technologiques avancées au sein de ses modèles. Mais il arrive aussi parfois que le constructeur californien accuse du retard sur certaines fonctionnalités pourtant courantes chez les autres constructeurs. C’est notamment le cas pour l’authentification à deux facteurs, pour ajouter de la sécurité aux utilisateurs de l’application mobile en guise de clé.

Sur ses derniers modèles, Tesla propose de gérer entièrement le verrouillage et déverrouillage de ses modèles, tout comme l’ouverture du coffre, le préchauffage, la climatisation, de localiser le véhicule ou encore de vérifier sa charge. De nombreux clients relançaient sans cesse le constructeur pour savoir quand une méthode d’authentification à double facteur allait pouvoir être intégrée.

Au mois d’avril 2019, le patron de Tesla évoquait déjà la technologie permettant d’ajouter une étape secondaire pour vérifier l’identité de la personne. Il annonçait déjà que la couche de sécurité supplémentaire « arriverait bientôt », au courant du mois de mai.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020