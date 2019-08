Le chauffeur d’un camion électrique Tesla annonce une autonomie record

Tesla avait repoussé d’un an la commercialisation de son camion électrique, baptisé « Semi ». Un retard qui vient de laisser un grand boulevard à Daimler, qui a débuté les livraisons de son semi-remorque électrique appelé « eCascadia ». Sauf qu’avec ses 400 km d’autonomie annoncés par le constructeur allemand, le camion est bien moins compétent que ce que va être le prochain modèle de Tesla.

Le Tesla Semi n’arrivera ainsi qu’à la fin de l’année 2020, mais un nouveau prototype vient d’être aperçu par des responsables de la California Highway Patrol (CHP) près du col Donner, à Truckee, en Californie. Les policiers américains ont pu discuter avec le chauffeur du Tesla Semi, qui a déclaré que l’autonomie du camion « dépassait l’autonomie annoncée ».

Le camion électrique de Tesla emportait plus de 34 tonnes de charge

C’est via Facebook que les patrouilleurs du CHP ont mis en ligne plusieurs photos d’un prototype du Tesla Semi. L’occasion de le voir cette fois-ci en train de tracter une remorque, sur laquelle neuf blocs de béton avaient été installés afin de simuler une charge utile. Un poids plus conséquent que les quatre Model 3, qu’Elon Musk avait mis en scène dans un tweet.

Par un simple calcul de la masse liée à la densité d’un mètre cube de béton, il fût facile d’en arriver au constat que le camion électrique de Tesla emportait avec lui un peu plus de 34 tonnes de charge. Un constat qui fut confirmé par le chauffeur du camion. Sur Facebook, les responsables de la CHP ont en effet indiqué avoir pu discuter avec l’homme, qui a pu nous en dire plus sur les capacités du véhicule.

Le Tesla Semi dépasserait les attentes en matière d’autonomie

Outre les photographies, ce sont en effet les retours d’expériences du conducteur qui ont le plus intéressé les policiers (et les médias américains par la suite), au sujet de l’autonomie du camion électrique.

En 2017, la présentation du projet de développement d’un camion électrique avait permis d’annoncer une autonomie comprise entre 300 et 500 miles. Depuis, Elon Musk avait revu les ambitions à la hausse, allant jusqu’à prétendre que le Tesla Semi pourrait avoisiner les 600 miles, soit plus de 960 km. Selon les mots du chauffeur, le camion « respecte voire dépasse » les ambitions du constructeur, avec une charge de 34 tonnes. Il serait donc très probable que le véhicule puisse au moins viser une autonomie comprise entre 800 et 900 km.

Un objectif de 100.000 ventes par an d’ici 2023 ?

L’accélération et l’autonomie du Tesla Semi devraient donc permettre à la marque de Fremont de pouvoir se présenter sur le marché avec de vrais arguments. Deux versions du modèles devraient par ailleurs être commercialisées, aux prix variant entre 150.000 et 180.000 dollars. Le système Autopilot sera de vigueur (un prototype sans conducteur aurait été aperçu) et d’ici à 2023, Tesla souhaiterait pouvoir arriver au nombre de 100.000 camions électriques vendus par an. Rendez-vous l’année prochaine pour son éventuelle date de commercialisation.