Le clavier Magic Keyboard de l’iPad Pro est disponible

Il y a quelques semaines, Apple a dévoilé un nouvel iPad Pro 11 pouces et un nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Par rapport aux précédentes versions, ces nouvelles tablettes Apple bénéficient de nouveautés importantes, dont la présence deux caméras sur le dos, ainsi que d’un capteur 3D de type LiDAR pour apporter plus de précision sur les applications en réalité augmentée.

Mais en plus de cela, Apple a également présenté une mise à jour logicielle importante : iPad OS 13.4. Cette version du système d’exploitation permet à l’iPad de prendre en charge les souris ou les pavés tactiles comme sur les ordinateurs.

Magic Keyboard : un clavier pour utiliser l’iPad Pro comme un laptop

Pour permettre à ses utilisateurs de profiter de cette nouveauté logicielle de manière optimale, Apple a également dévoilé un nouveau clavier pour l’iPad Pro, le Magic Keyboard. Ce nouveau clavier inclut un pavé tactile. Et aujourd’hui, cet accessoire est enfin disponible.

En plus d’avoir dévoilé le nouvel iPhone SE 2020, Apple a également annoncé la disponibilité ce clavier Magic Keyboard présenté au mois de mars. L’accessoire peut être commandé dès aujourd’hui et sera livré à partir de la semaine prochaine. Un clavier Magic Keyboard pour l’iPad Pro de 11 pouces coûte 339 euros tandis qu’un clavier pour l’iPad Pro 12,9 pouces coûte 399 euros.

Notons que si ce nouveau clavier a été dévoilé en même temps que les nouveaux iPad Pro de 2020, celui-ci est également compatible avec les modèles précédents : l’iPad Pro 11 pouces de 1ère génération et l’iPad Pro 12,9 pouces 3ème génération.

En plus de son pavé tactile, le nouveau clavier Magic Keybord de l’iPad Pro se distingue également par son design suspendu et son clavier rétroéclairé.

Sinon, on rappelle qu’iPad OS 13.4 (et la prise en charge des souris ou des pavés tactiles sur l’iPad) est disponible sur d’autres modèles : tous les iPad Pro, les iPad Air 2 et plus récent, les iPad de cinquième génération et plus récents, ainsi que les iPad mini 4 et plus récents. Et pour profiter de la nouvelle fonctionnalité, il suffit de connecter ces appareils à une souris via USB ou bien via Bluetooth.