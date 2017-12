Le collier connecté pour chien Weenect Pets est disponible dans les boutiques SFR.

Bonne nouvelle pour les personnes possédant un chien et ne souhaitant plus jamais le perdre, les objets connectés ne sont pas que dédiés aux humains, les animaux ont désormais aussi les leurs. SFR a décidé de proposer un collier pour chien connecté : le Weenect Pets.

A un moment où tout le monde parle des résultats de la montre connectée Apple Watch en termes de précommandes, une autre information concernant l’univers des objets connectés fait parler d’elle. SFR a en effet dévoilé un collier connecté pour chien, qui rendra de précieux services à bien des personnes.

Le collier Weenect Pets va être commercialisé dans les boutiques SFR. L’univers des animaux est encore un marché sous-évalué, SFR espère donc prendre un peu d’avance sur la concurrence en anticipant les usages des objets connectés dédiés aux animaux. Le Weenect Pets avait été dévoilé lors du CES 2015 de Las Vegas. Weenect proposait déjà un bracelet similaire pour les enfants, il n’a eu qu’à le redéfinir pour les animaux domestiques.

Le Weenect Pets disponible dans les boutiques SFR

Le collier connecté destiné aux chiens Weenect Pets est équipé d’une balise GPS, ce qui permettra de le retrouver si ce dernier venait à fuguer. Cependant ce collier ne s’arrête pas là, il permet d’être relié à un smartphone afin de visualiser tous les itinéraires de votre chien en votre absence ou de comparer les dernières ballades afin de choisir de nouveaux trajets. De plus, il est possible de définir un périmètre de sécurité, si le chien vient à sortir de cette zone, le propriétaire reçoit une alerte sur son téléphone et une caméra se met en route pour filmer l’environnement du chien.

Le Weenect Pets est étanche et dispose d’une batterie de 4 jours environ d’autonomie. Pour le moment, seuls les chiens sont concernés, mais le constructeur qui propose déjà une version pour enfant, a annoncé une version pour les chats dans peu de temps. Si cet objet vous intéresse, il suffit de se rendre dans les boutiques SFR. Le tarif du Weenect Pets est de 129,99 euros auxquels il faut ensuite ajouter un abonnement de 49 euros par an (ou de 30 euros pour 6 mois), ce qui en fait un objet connecté pas vraiment bon marché, mais comme le dit le dicton : « quand on aime on ne compte pas ».