Le concurrent de Face ID sur Android Q se précise

Si sur l’iPhone, la reconnaissance faciale avec Face ID a complètement replacé les scanners d’empreintes digitales, ce type de capteur biométrique n’est encore présent que sur très peu de modèles sous Android. D’autre part, il n’y a aucune harmonisation puisque ce sont les constructeurs qui développent leurs propres technologies de reconnaissance faciale.

Avec Android Q, cela pourrait cependant changer. Google vient de publier la quatrième beta de cette nouvelle mouture de son OS et des éléments présents sur cette beta suggèrent qu’avec cette prochaine mouture, Android va nativement supporter la reconnaissance faciale qui permettra de déverrouiller un smartphone, de se connecter à des services ou de valider des paiements avec le visage.

Une harmonisation de la reconnaissance faciale sur Android

Grâce à ce support natif sur Android, tous les systèmes de reconnaissance faciale sur les modèles utilisant l’OS devraient donc fonctionner de manière plus ou moins similaire. Et cela devrait encourager plus de constructeurs à proposer la reconnaissance faciale sur leurs modèles. La reconnaissance faciale devrait également être plus sécurisée grâce à cette harmonisation.

Néanmoins, comme le note The Verge, cette reconnaissance ne devrait être disponible que sur les smartphones Android équipés de composants spéciaux.

Pour rappel, Android Q sera disponible en version stable dans quelques mois. Malheureusement, contrairement à iOS, Android est encore un système très fragmenté et les nouvelles versions mettent du temps avant d’arriver chez la majorité des utilisateurs. Récemment, Tim Cook, le patron d’Apple, s’est d’ailleurs moqué de cette fragmentation, soulignant le fait qu’iOS 12 est déjà sur 85 % de tous les appareils sous iOS tandis qu’Android 9 n’est installé que sur 10 % des appareils Android.