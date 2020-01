Le Congrès américain veut donner plus de pouvoir aux parents pour protéger leurs enfants en ligne

L’été dernier, YouTube a annoncé a annoncé qu’il mettrait fin aux publicités ciblées dans les vidéos destinées aux enfants. Cette décision a été prise sous la pression de la Federal Trade Commission. Le site était en effet accusé par plusieurs associations de ne pas respecter la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), une loi instaurée en 1998, qui vise à protéger la vie privée des mineurs sur Internet. Au final, Google s’est acquitté d’une amende de 170 millions de dollars et s’est engagé à apporter des changements sur YouTube.

Deux mesures phares sont prévues dans cette réforme

Cette loi qui s’avère donc très gênante pour les géants du web pourrait encore être renforcée. C’est en tout cas la volonté de deux députés de la Chambre des représentants appartenant aux partis démocrate et républicains.

Le projet de loi surnommé « PROTECT Kids Act » porté par Tim Walberg et Bobby Rush comprend deux volets principaux. Elle interdirait aux plateformes la collecte de données des enfants de moins de 16 ans contre 13 actuellement. Le texte permettrait aussi aux parents de supprimer les données de leurs enfants sur un site web, l’entreprise étant tenue de fournir un moyen d’effectuer cette suppression.

Cité par Engadget, Tim Walberg a justifié cette réforme de la protection des mineurs en ligne : « Dans le passé, les prédateurs et les agresseurs ont cherché à nuire à nos enfants en se cachant près des cours d’école et des terrains de jeux, mais maintenant – en raison des progrès technologiques – ils sont en mesure de traquer nos enfants via leurs appareils mobiles et dans les plateformes de jeux vidéo. »

Il reste encore du chemin avant l’adoption de ce texte que les grandes entreprises du web ne voient pas forcément d’un très bon œil. Le soutien bipartisan dont elle bénéficie lui offre néanmoins de belles chances de succès.