Le créateur d’Android pourrait bientôt lancer son second smartphone Essential

Souvent considéré comme le créateur d’Android, Andy Rubin a lancé sa marque de smartphones Essential en 2015. Actuellement, le seul modèle de cette marque est l’Essential Phone.

Mais suite à un tweet d’Andy Rubin, on a des raisons d’espérer que la marque s’apprête actuellement à officialiser un second modèle.

En réponse à un utilisateur de Twitter qui réclamait une « annonce » de la part du créateur d’Android, le principal intéressé a répondu : « Merci. Nous allons faire une annonce. »

Essential Phone 2 ?

S’agira-t-il d’un smartphone ? Nous l’espérons. Néanmoins, comme l’a noté Android Authority, des rumeurs ont également suggéré qu’Essential aurait abandonné le marché des smartphones (tout en mettant à jour le modèle existant) à cause des ventes un peu décevantes de son premier smartphone.

Mais d’un autre côté, il y a trois mois, nous évoquions un brevet qui suggère que la marque développe toujours un second smartphone et que celui-ci pourrait même embarquer une toute nouvelle technologie : une caméra frontale embarquée sous l’écran qui serait similaire à celles des prototypes récemment montrés par les marques chinoises OPPO et Xiaomi.

Pour rappel, le smartphone d’Essential était l’un des premiers à adopter l’encoche (une encore plus discrète que celle de l’iPhone X) avant que celle-ci ne devienne une tendance pour toute l’industrie des smartphones.

Le smartphone Essential propose également une surcouche Android très peu encombrée et celui-ci reçoit des mises à jour rapidement et très régulièrement.

D’ailleurs, ce smartphone devrait encore bénéficier des nouveautés d’Android Q lorsque la version finale sortira. L’Essential Phone fait en effet partie des modèles sur lesquels on peut installer la beta d’Android Q pour tester celle-ci.