Le dark mode de Facebook arrive enfin sur iOS

Cela fait un moment que le dark mode est devenu une tendance sur les applications mobiles. Et de son côté, Facebook a déjà adopté celui-ci sur plusieurs de ses applications, comme WhatsApp, Messenger, Instagram, ainsi que la version web pour les ordinateurs de Facebook. En revanche, jusqu’à maintenant, la version Android et la version iOS de Facebook ne proposent pas encore de dark mode. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’entreprise travaille aussi sur un mode sombre pour ces deux applications.

Et en ce qui concerne la version iOS, le déploiement de la fonctionnalité vient même de commencer. En effet, comme le rapporte le site Social Media Today, des utilisateurs ont récemment partagé des captures d’écran de ce dark mode sur l’application iOS de Facebook, qui s’activerait via une option dans les paramètres. Par ailleurs, Facebook a confirmé au média que cette fonctionnalité est bien en cours de déploiement sur son application pour iPhone. Cependant, à l’heure actuelle, celle-ci n’est accessible que pour un petit pourcentage des utilisateurs de l’app dans le monde. En tout cas, ce début de déploiement signale que le développement du dark mode pour l’application Facebook avance (même si Facebook n’est pas encore prêt à déployer sur tous les comptes).

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

Les débuts du dark mode sur l’application mobile de Facebook : un gain d’autonomie à prévoir ?

Sinon, on peut se demander pourquoi Facebook a lancé le dark mode sur les applications comme Messenger ou WhatsApp avant de s’occuper de son produit phare. Mais on peut également comprendre que l’application Facebook est plus complexe et que vu son nombre d’utilisateurs, les changements sur celle-ci ont plus d’impact.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle devrait ravir les fans du dark mode. Et étant donné que Facebook fait partie des applications les plus populaires dans le monde, ce mode sombre devrait avoir un impact sur l’autonomie de plusieurs smartphones. En effet, en plus du fait que les fonds aux couleurs sombres fatiguent moins les yeux, ceux-ci consomment également moins d’énergie que les fonds clairs, en particulier sur les smartphones avec des écrans OLED (et comme vous le savez peut-être déjà, certains modèles d’Apple utilisent déjà cette technologie).