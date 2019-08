Le dark mode se précise pour l’application Facebook

Après Messenger, Facebook pourrait aussi avoir droit à un mode sombre. Si pour le moment, l’entreprise n’a encore rien annoncé, Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering qui est souvent relayée par les médias, a récemment découvert le développement de ce mode sur la version mobile du réseau social.

Sur Twitter, elle a partagé cette découverte, ainsi que quelques captures d’écran. Comme vous pouvez le voir, sur les images, le mode sombre de Facebook est encore loin d’être finalisé. Seul l’onglet des groupes semble avoir été achevé.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 13, 2019